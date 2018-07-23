Видимо, не всем понравились её новые баннеры с розовыми сердцами. Депутату муниципалитета Юлии Мироновой вандалы изуродовали её BMW.

В машине выбили окна, испачкали салон и вытащили дорогие очки

Машину с разбитыми окнами, испачканными кожаными сиденьями она обнаружила в воскресенье утром у своего дома. Из иномарки вытащили дорогие очки известного бренда и немного денег.

— Предположений нет, кто это сделал, есть огромное желание верить в случайность этого события, — говорит Юлия Миронова. — Такое случается впервые. Я сто раз забывала закрыть машину и/или окна. Я живу в элитном районе и машину ставлю под камерами, разбили стекло только в моей машине (она, кстати, единственная стояла под камерами). Злоумышленников ищут правоохранительные органы.

С машины депутата сняли отпечатки пальцев, а в салон запустили полицейского пса, который быстро взял след, в какую сторону ушёл вандал. Как уверяет сама Миронова, ущерб для неё незначительный, и уже завтра она заберёт машину из сервиса. В честь такого происшествия депутат записала целый видеоролик для соцсетей.

Кстати, в эту субботу депутата можно будет увидеть гуляющей по Ярославлю в розовом пеньюаре.