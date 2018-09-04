В Ярославле наконец открыли парк «Нефтяник» около Московского проспекта. Здесь поставили детские площадки, сделали парковку для колясок, появились домики с игрушками и развлечениями. Есть новенькие тренажеры и веревочные лабиринты. Парк стал уютным — особенно в мягком свете наступающей осени. Фотограф 76.ru Саша Савельева прогулялась по обновлённому парку и принесла три тонны фотографий, еле выбрали. Публикуем избранное. Погуляйте вместе с нами!

Пруд в осеннем свете

Нарисовали свежие велодорожки

Маленькое, но гордое колесо обозрения

Родители, готовьте ваши денежки

Сделали несколько зон для игр и отдыха

Для особо энергичных

И для малышей

Рядом с шумным проспектом — место, чтобы отдохнуть от суеты

Ярославцы уже бегают

Может, все-таки приживется привычка убирать за своей собакой?

Почти лесные тропки

Детских площадок много

Спортзал под открытым небом

Уходить не хочется

Такое умиротворение...

Можно просто гулять вдоль пруда

Чем уже и занимаются

Решили сделать даже ландшафтный дизайн

Почти «Центральный парк»