Как в кино. В Ярославле открыли обновленный парк «Нефтяник»: что в нём сделали
3 сентября 2018 23:47
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В Ярославле наконец открыли парк «Нефтяник» около Московского проспекта. Здесь поставили детские площадки, сделали парковку для колясок, появились домики с игрушками и развлечениями. Есть новенькие тренажеры и веревочные лабиринты. Парк стал уютным — особенно в мягком свете наступающей осени. Фотограф 76.ru Саша Савельева прогулялась по обновлённому парку и принесла три тонны фотографий, еле выбрали. Публикуем избранное. Погуляйте вместе с нами!
Фото: Александра Савельева
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