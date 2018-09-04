В Ярославле наконец открыли парк «Нефтяник» около Московского проспекта. Здесь поставили детские площадки, сделали парковку для колясок, появились домики с игрушками и развлечениями. Есть новенькие тренажеры и веревочные лабиринты. Парк стал уютным — особенно в мягком свете наступающей осени. Фотограф 76.ru Саша Савельева прогулялась по обновлённому парку и принесла три тонны фотографий, еле выбрали. Публикуем избранное. Погуляйте вместе с нами!

Пруд в осеннем свете
Пруд в осеннем свете
Нарисовали свежие велодорожки
Нарисовали свежие велодорожки
Маленькое, но гордое колесо обозрения
Маленькое, но гордое колесо обозрения
Родители, готовьте ваши денежки
Родители, готовьте ваши денежки
Сделали несколько зон для игр и отдыха
Сделали несколько зон для игр и отдыха
Для особо энергичных
Для особо энергичных
И для малышей
И для малышей
Рядом с шумным проспектом — место, чтобы отдохнуть от суеты
Рядом с шумным проспектом — место, чтобы отдохнуть от суеты
Ярославцы уже бегают
Ярославцы уже бегают
Может, все-таки приживется привычка убирать за своей собакой?
Может, все-таки приживется привычка убирать за своей собакой?
Почти лесные тропки
Почти лесные тропки
Детских площадок много
Детских площадок много
Спортзал под открытым небом
Спортзал под открытым небом
Паркуйтесь!
Паркуйтесь!
Уходить не хочется
Уходить не хочется
Такое умиротворение...
Такое умиротворение...
Можно просто гулять вдоль пруда
Можно просто гулять вдоль пруда
Чем уже и занимаются
Чем уже и занимаются
Решили сделать даже ландшафтный дизайн
Решили сделать даже ландшафтный дизайн
Почти «Центральный парк»
Почти «Центральный парк»
Уткам понравилось
Уткам понравилось