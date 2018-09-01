В сентябре в Ярославле будет много дождливых дней

Синоптики составили долгосрочный прогноз погоды на сентябрь. В целом первый осенний месяц в Ярославле будет тёплым. Особенно жаркими обещают быть первые дни.



- В первой декаде сентября среднесуточная температура будет как в середине лета, - говорят специалисты центра «Фобос». - Правда, уже в начале второй десятидневки природа возьмет своё – показания термометров вернутся в норму. Но даже при этом климатическое лето-2018 в вполне может оказаться самым продолжительным за всю историю метеонаблюдений.



Будет в сентябре и много дождливых дней. Но не очень. Примерно столько же будети дней солнечных. Во второй половине месяца дневные температуры упадут до +7...+15 °С. По ночам будет с каждым днём всё холоднее и холоднее. В конце месяца даже ожидаются заморозки и похолодание до -1 °С.



И, пока осень наступила только на календаре, давайте посмотрим самые яркие кадры прошедшего лета.

