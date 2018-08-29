Стали известны подробности резонансного ДТП с участием внедорожника и маршрутки, которое произошло вчера вечером в Ярославле на перекрестке улиц Свободы и Победы. Оказалось, что за рулем внедорожника, не пропустившего микроавтобус с пассажирами, сидела 68-летняя женщина. А маршруткой управлял 28-летний парень.



Авария попала на запись камеры системы городского видеонаблюдения

Также стало известно, что после аварии произошло с пострадавшими.



— В больницу с места ДТП привезли восемь пассажиров маршрутки и водителя «Мицубиси», — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Медики их осмотрели и отправили на амбулаторное лечение. Всех, кроме одной пассажирки — семилетней девочки. У нее вообще не оказалось травм.



Врачи увезли в больницу водителя иномарки и восемь пассажиров маршрутки

Напомним, ДТП произошло вчера около 17:45. От удара машина перевернулась. У маршрутки разбита вся передняя часть. Позже появилось видео, на котором видно, что водитель внедорожника стала поворачивать, не пропустив маршрутку, ехавшую на зеленый сигнал светофора.

