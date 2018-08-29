В аварии серьёзно пострадал водитель внедорожника

Появилось видео ДТП, которое произошло сегодня на улице Свободы. Напомним, там на полном ходу маршрутка с пассажирами влетела во внедорожник.



На записи, опубликованной телеканалом «Первый Ярославский», видно, как внедорожник поворачивает налево, не пропустив на зелёный свет маршрутку, которая ехала прямо. Причём водитель внедорожника явно замешкался, раздумывая, стоит ли ему проскакивать перекрёсток.



От удара и микроавтобус, и иномарка разлетаются в разные стороны так, что люди в испуге шарахаются от них.



— Водителя внедорожника увезли на скорой в реанимацию. Пассажирку тоже забрали врачи, — рассказал очевидец Андрей Ефимов.



Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

