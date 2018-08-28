Топливо будет стремиться к еропейским ценам

Цены на бензин снова поползут вверх. Это неизбежно. Так считает владелец сети автозаправок в Ярославле. И неспроста: сегодня вице-премьер Дмитрий Козак заявил РБК, что замороженные летом акцизы для нефтяных компаний снова повысят с 1 января 2019 года. Однако цены на бензин для автовладельцев могут вырасти ещё раньше.

Напомним, в начале июня решением правительства России были заморожены акцизы на продажу топлива для поставщиков. Это помогло остановить резкий рост цен на бензин, случившийся в мае.

— С начала года розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 10%. И сейчас опять появляются опасения, что розничные цены продолжат свой рост. Есть мнение, что цена на топливо вырастет ещё на 3–4 рубля за литр, — рассказывает владелец сети АЗС в Ярославле Сергей Бобылёв. — Оптовые цены уже начали свой рост, поднявшись на 7–8%. А решение о повышении акцизов только нагоняет страхов. Однако у правительства достаточно рычагов для контроля ситуации, а уроки майского кризиса, я думаю, усвоены. Ситуация с повышением цен до конца сентября даже на 1–2% на данный момент выглядит маловероятной.

Однако наибольший вопрос, по мнению бизнесмена, вызывают цены на зимнее дизельное топливо. В отличие от бензина дизельное топливо — продукт с большим экспортным потенциалом, а значит, с привязкой к курсу евро и доллара, которые сейчас очень высоки. Поэтому возможный рост может в первую очередь коснуться именно этого вида топлива накануне зимы.

— Но волноваться раньше времени не стоит. Пессимистичные прогнозы о том, что цены вырастут на 5–6 рублей за литр пока выглядят настолько же несбыточными, как и прогнозы на их снижение, — добавил Сергей Бобылёв.

Кстати, два года назад президент Владимир Путин уже замораживал акцизы на бензин до 2019 года. Но, как теперь видно, это не помогло сдержать цены на топливо.

