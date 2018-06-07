Останемся без дорог: ярославские депутаты переживают из-за снижения акцизов на бензин

В мае в России начали резко расти цены на бензин

Президенту России Владимиру Путину сегодня на прямой линии задали вопрос о ценах на бензин и дизельное топливо. И глава государства заявил, что разделяет возмущение жителей страны.

— То, что происходит, недопустимо, — сказал президент России Владимир Путин. — Но надо признать, что это результат неточного регулирования, которое было сделано в сфере энергетики.

Глава государства также сказал, что правительство уже приняло ряд решений, которые призваны решить эту проблему — снижен акциз, отменено планировавшееся с июля повышение цен, будут приняты дополнительные меры к осени по стабилизации ситуации.

Вместе с президентом переживают и ярославские депутаты. Они считают, что снижение акцизов может привести к тому, что в регионе снизятся поступления в дорожный фонд.

— К сожалению, мы не уверены, что снижение акцизов не создаст новую проблему с бюджетом регионального дорожного фонда, — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев. — Считаем, что проблему регулирования цен на топливо на внутреннем рынке нужно решать системно, создавая более эффективные правительственные инструменты без потерь для региональных бюджетов. Поэтому мы обращаемся в правительство России, чтобы интересы нашего региона были учтены.

Недавно цены на бензин выросли до рекордных отметок. И мы знаем, что стоимость топлива учитывается почти во всём: в цене проезда в общественном транспорте, такси, стоимости продуктов и одежды. Во всём, что привозится. Ярославцы уже обсуждают в соцсетях, что вслед за бензином поползут вверх и цены. Что подорожает в Ярославле вместе с топливом накануне узнавал корреспондент 76.ru.

А два года назад президент Владимир Путин уже замораживал акцизы на бензин до 2019 года. Но, как теперь видно, это не помогло сдержать цены на топливо.