Бензин подорожал, а вслед за ним маршрутки?

Перевозчики уже задумались

Цены на бензин выросли до рекордных отметок в Ярославле. И мы знаем, что стоимость топлива учитывается почти во всём: в цене проезда в общественном транспорте, такси, стоимости продуктов и одежды. Во всём, что привозится.

Ярославцы уже обсуждают в соцсетях, что вслед за бензином поползут вверх и цены. Что подорожает в Ярославле вместе с топливом — узнавал 76.ru.

Маршрутчики задумались

Кому нужно много топлива? Правильно, перевозчикам. В Ярославле цены на проезд в последний раз повышали осенью прошлого года. И вполне могли бы повторить повышение в этом году.

— До осени точно не будем. Сейчас народу мало ездит. А там видно будет. Надо считать, — рассказал 76.ru о своих планах один из частных перевозчиков Николай Гирфанов.

В мэрии Ярославля тоже успокоили: пока эта тема не стоит даже в перспективе ближайших обсуждений.

Лето мы проживём спокойно. Осенью может всё измениться

В часы пик будет дороже

Такси и службы заказа быстрее реагируют на любые изменения. Уже давно сформировались тарифы, когда в час пик ехать дороже. Цена взлетает даже во время сильного дождя. Теперь она взлетит ещё больше.

— С 16 мая сервис «Максим» и перевозчики приняли решение увеличить стоимость поездок на 5 рублей, а с 30 мая — еще на 5 рублей, но только в часы пик. Одна из причин изменений — удорожание бензина, — рассказала пресс-секретарь сервиса Мария Пухова. — Также тарифы учитывают спрос, предложение, конкуренцию в Ярославле. Дальнейшего повышения цен пока не планируется.

В «Яндекс.Такси», напротив, решили не обращать внимание на цену топлива.

— У нас нет планы менять тарифы, — прокомментировала пресс-секретарь Наталья Рыжкова.

Дороже будет, но потом

Как рассказал 76.ru владелец сети АЗС, цены на бензин в розницу уже точно не упадут.

Мы спросили у экономиста ярославского государственного университета, когда нам аукнутся майские взлёты цен на топливо.

— Цены на бензин в разной степени влияют на все цены продуктов, товаров и услуг, — говорит доцент кафедры экономики Александр Прохоров. — Однако это вопрос политический. В правительстве страны уже понизили акцизы. Я думаю, власти окажут ещё ряд мер, вплоть до административного давления, чтобы понизить цену. Эффект это может дать, но недолгий. И в будущем нам придётся жить по сформировавшейся цене топлива, которую начнут учитывать в других сферах жизни при ценообразовании.