По центру Ярославля расставят новые остановки в едином стиле

В центре Ярославля появятся остановки в едином стиле. Об этом сегодня рассказали на утренней планёрке в мэрии Ярославля.

Пока о них известно только то, что они будут стеклянными и красивыми. Так их описал мэр Владимир Слепцов.

— В центре Ярославля, в зоне ЮНЕСКО и на Московском проспекте будут выставлены стеклянные павильоны до 1 сентября, — рассказал глава департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов.

Всего же в городе ещё 22 остановки до сих пор стоят без павильонов. Появятся ли они до сезона дождей — пока неизвестно.

Какой бы красивой ни была остановка, вандалам на это всё равно. В Рыбинске разнесли самую модную остановку в Ярославской области.