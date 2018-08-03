Владимир Слепцов потребовал отдраить все подъезды города

Жители дома № 10 по улице Щапова в Ярославле настолько устали от туалетной вони в квартирах, что пошли к мэру просить помощи.

— Невозможно находиться в квартирах: ни ночевать, ни кушать. Пахнет канализацией, — сокрушается ярославна. — Сантехник сказал, засора нет, но в подвале фекалии. Может, нам можно как-то помыть подвал?

Чиновники тут же пытались отчитаться перед градоначальником, что в доме случился засор, после которого, действительно, часть содержимого канализации вылилась в подвал. Сейчас там идут работы по дезинфекции, всё засыпали хлоркой. Убрать планируют до конца следующей недели.

Недавно в Ярославле случился вонючий скандал: подъезд огромной новостройки в 20 этажей был измазан сверху донизу.

Мэра Ярославля Владимира Слепцова эта жалоба ужаснула.

— Почему люди, вообще, должны с таким обращаться? За работу управдомов они деньги платят, между прочим. И что значит до конца следующей недели? Я вам сегодня сказал. Уберите, — отчитал чиновников мэр.

И, чтобы подобных обращений не случилось, заставил управляющие компании убрать все подъезды Ярославля к 1 сентября.

— До 1 сентября главам всех управляющих компаний провести генеральную уборку во всех подъездах многоквартирных домов: убрать мусор, поменять почтовые ящики, которыми невозможно пользоваться, заменить лампочки и замки на чердаках, — раздал указания мэр.

Более того, для того, чтобы управляющие компании не отлынивали, в Ярославле создадут команду из работников контрольно-ревизионного управления для тотальной проверки этого поручения. Проверка начнёт ходить по подъездам с 25 августа по 1 сентября. Следить за этой работой также будет и жилинспекция.

Сегодня на утренней планёрке в мэрии также назвали даты, когда будут отремонтированы самые важные улицы Ярославля.