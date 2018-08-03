В августе сдадут после ремонта ещё несколько улиц

На утренней планёрке в мэрии Ярославля подрядчики рассказали, к каким срокам отремонтируют самые важные дороги города. Напомним, в этом году по президентской программе ремонтируют 23 улицы (список).

Сейчас из них сданы лишь 4. На остальных идут работы.

— Проспект Авиаторов — самая убитая улица в Ярославле. У людей уже истерика, я их понимаю. Когда начнём укладывать асфальт? — спросил с подрядчика мэр Владимир Слепцов.

Как пояснил представитель подрядчика, к 10 августа на проспекте в Заволжском районе уложат бордюрный камень, а 7 августа на дорогу выйдет фреза и срежет старый жуткий асфальт.

— Весь асфальт будем снимать 2–3 дня, потом сразу выйдет асфальтоукладчик, — пояснил подрядчик.

В Дзержинском районе в этом году ремонтируют самую главную улицу — Ленинградский проспект. Здесь 7–8 августа начнут фрезеровать верхний слой асфальта.

В Ленинском районе уже 10 августа сдадут улицу Чехова, а к 25 августа планируют сдать готовую улицу Чкалова.

Большой ремонт дорог в Ярославле привлекает дачников. Мэр Ярославля заметил, как у него из-под носа воруют асфальтовую крошку.