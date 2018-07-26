Дороги Рыбинска ждет дорогое обновление

В этом году Рыбинск получит 400 миллионов рублей на ремонт дорог. Решение об этом было принято во время встречи губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и министра транспорта России Евгения Дитриха.

— В ближайшее время будет утвержден перечень дорог, которые дополнительно отремонтируют в Рыбинске, — в соцсетях сообщил глава региона. — Его составят с учетом обращений жителей, которые поступали в администрацию и к депутатам.

На Рыбинск просто посыпались федеральные деньги. Не так давно городу уже поступило 200 миллионов рублей — на них ремонтируют самые протяженные и аварийные участки в разных районах.

На ремонт новых дорог теперь объявят аукцион. Так что после всех процедур к ремонту приступят только к середине сентября.

— С учетом погодных условий поздней осени принято решение включить в список те объекты, где не нужно проводить капитальные работы. Специалисты сейчас отбирают дороги, где требуется замена асфальтового покрытия без перекладки основания, установки бордюров или переноса колодцев, — рассказал глава Рыбинска Денис Добряков. — Без капитальных работ предлагается заменить асфальт на оставшихся участках окружной дороги и улицы Рокоссовского, проспекте Батова, улицах Горького, Академика Губкина, Коллективизации, Пятилетки. Все эти дороги протяженные, имеют большой трафик и связывают разные районы города.



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