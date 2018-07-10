В любую погоду на фестивале собирается множество любителей музыки

Через две недели Ярославль на три дня станет столицей «доброго» рока. С 27 по 29 июля на аэродроме «Левцово» бед проходить фестиваль музыки и развлечений «Доброфест».



Фестиваль проводится каждое лето с 2010 года. На двух сценах выступят несколько десятков групп. Новшеством этого года станет «День ноль». Фестиваль начнёт работать уже в четверг, 26 июля, на Красной сцене с 21 часа выступят три группы. С полудня 27 числа начнётся веселье по-полной. В этом году на «Доброфесте» выступят зарубежные группы Buckets n Joins из Израиля, The hives из Швеции, The Exploited из Шотландии. На Зелёной сцене выступят «Тараканы», «Пилот», Louna, «Порнофильмы», Anacondaz и еще много интересных групп.



Для гостей фестиваля оборудуют станции зарядки телефонов, фельдшерский пункт, камеру хранения, пункты питания, даже почтовое отделение и ЗАГС.



Как прошёл «Доброфест» в прошлом году, смотрите в нашей подборке фотографий из инстаграма.

