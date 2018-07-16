На город обрушатся вновь обрушатся грозы

На этой неделе в Ярославле будет жарко, влажно и дождливо. Температурный режим останется выше нормы, но из-за близости атмосферных фронтов дождей и гроз будет много. Они немного ослабят жару, и в дневные часы ожидается +27... +32 °C.



— Фронтальные разделы, поднимаясь с юга, будут провоцировать развитие грозовых облаков в небе. В зависимости от погодных условий температура будет колебаться от +25 до +30 °C, — рассказали специалисты центра Фобос. — В центре России ежедневно будут идти дожди, и греметь грозы, местами они ожидаются сильными, в отдельных районах возможен град.



Если в начале недели синоптики обещают, что солнце будет радовать нас лучами в перерыве между дождями, то к концу недели ситуация изменится: в выходные обещают сильные грозы и облачную погоду.

