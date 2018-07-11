Сергей попал в больницу

Жена пострадавшего в ДТП ярославца Елена Соломонова просит откликнуться свидетелей ДТП, которое произошло 9 июля в Лесных полянах. Напомним, там столкнулись ВАЗ-2109 и «Ниссан». От удара машины превратились в груду металла. Водитель «девятки» сейчас в реанимации. Муж Елены Сергей также попал в больницу.



— Мне очень нужна помощь в поиске очевидцев или видео ДТП с регистраторов, — сказала Елена.



Ранее мы писали о том, что «девятка» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан», за рулём которого был супруг Елены. Мужчина отвозил в больницу друга. У Сергея только начался в отпуск. Он собирался со всей семьёй в Карелию. Очевидцы ДТП уже писали в соцсетях, что видели перед аварией ту самую «девятку». Они говорили, что водитель явно был пьян. Как нам стало известно, водитель ВАЗа был лишён прав за езду в нетрезвом виде.

