Сергей сам выбрался из машины

Это был первый день долгожданного отпуска. Ярославец Сергей в то утро отвозил друга в больницу. Когда подвёз, поехал домой к жене и дочке. В планах было путешествие в Карелию, куда собирались уже давно. Но в 8:45 в «Ниссан» Сергея на большой скорости влетел ВАЗ-2109. От удара куски машин разлетелись по дороге. От «девятки» не осталось ничего, да и иномарку уже не восстановить.



— Сергея так жалко! Первый день отпуска, отдых сорвался! Машина, на которую долго копил, в щепки… Сам в больнице… — говорит подруга пострадавшего водителя Владислава.



Как рассказала Владислава, Сергей пытался уйти от столкновения, но всё произошло за секунду. И он не успел. Вчера его готовили к операции.



Второй участник ДТП, 31-летний водитель «девятки», получил серьёзные травмы. Его состояние сейчас очень тяжёлое.



— Он не приходил в сознание. Врачи говорят, что всё сейчас зависит от него самого, — рассказала супруга водителя «девятки» Анастасия.



За жизнь второго участника ДТП борются врачи

В соцсетях ярославцы писали, что видели «девятку» незадолго перед аварией. Она неслась на огромной скорости. Говорили также, что водитель явно был нетрезвый.



— Я видела его за 40 минут до аварии, — сказала Анастасия. — Мне главное, чтобы он сейчас выкарабкался. Пишут, что он без ноги, что он погиб. Это всё неправда!



Напомним, что ДТП произошло 9 июля в 8:45 в районе Лесных полян.



Хроника событий



7:00 — ярославские автовладельцы замечают на дорогах «девятку», которая мчит на огромной скорости даже по ямам.



8:45 — Лесные поляны. «Девятка» выезжает на встречку и врезается в «Ниссан». Водитель отечественной машины вылетает из салона и теряет сознание. Как рассказали очевидцы, водитель «Ниссана» сам вышел из машины и оставался в сознании.



9:55 — приехавшие на место медики оказывали помощь пострадавшим прямо на месте. Спустя несколько минут их обоих увезли в больницу.



Водитель «девятки» сейчас находится в реанимации. Как нам стало известно, ранее он был лишён водительских прав.

