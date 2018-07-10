Пострадавшим оказывали помощь прямо на дороге

Стало известно, что один из водителей, пострадавших накануне в ДТП возле Лесных полян, не имел водительских прав.



Как оказалось, 31-летний водитель ВАЗа ранее был лишён водительского удостоверения за езду в пьяном виде. И его, и водителя «Ниссана» с тяжёлыми травмами увезли в больницу. На сегодняшний момент их состояние не изменилось.



Очевидцы этой аварии утверждают, водитель отечественного автомобиля и на этот раз был пьян.



— Я в шесть утра ехал по Лебедева, эта машина с Ранней мчала и чуть в гаражи не влетела, — рассказал ярославец Виктор Куликов.



А другие узнали в молодом человеке лихача. По сообщению очевидцев, парень уже был участником ДТП.



Напомним, ДТП произошло 9 июля рано утром. Столкнулись две машины. Медики оказывали помощь пострадавшим прямо на дороге.