Пострадавшим оказывали помощь прямо на дороге
Пострадавшим оказывали помощь прямо на дороге

Стало известно, что один из водителей, пострадавших накануне в ДТП возле Лесных полян, не имел водительских прав.

Как оказалось, 31-летний водитель ВАЗа ранее был лишён водительского удостоверения за езду в пьяном виде. И его, и водителя «Ниссана» с тяжёлыми травмами увезли в больницу. На сегодняшний момент их состояние не изменилось.

Очевидцы этой аварии утверждают, водитель отечественного автомобиля и на этот раз был пьян.

— Я в шесть утра ехал по Лебедева, эта машина с Ранней мчала и чуть в гаражи не влетела, — рассказал ярославец Виктор Куликов.

А другие узнали в молодом человеке лихача. По сообщению очевидцев, парень уже был участником ДТП.

Напомним, ДТП произошло 9 июля рано утром. Столкнулись две машины. Медики оказывали помощь пострадавшим прямо на дороге.