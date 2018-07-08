Сегодня днём на перекрёстке проспекта Октября с улицей Победы в Ярославле случилось ДТП. Машины «Форд» и «Киа» разметало по перекрёстку после удара. 

У седана разорвало дверь от удара 
У седана разорвало дверь от удара 

Судя по расположению автомобилей, одна из машин шла на поворот налево, другая — ехала в это время прямо. Удар седану «Киа» пришёлся в правую переднюю дверь. 

«Киа» отбросило в сторону проспекта Октября 
«Киа» отбросило в сторону проспекта Октября 

— У машин серьёзные повреждения. Седану дверь пробило насквозь, — рассказывают очевидцы аварии. 

За рулём одной из машин была женщина. Оба водителя не пострадали, но долго выясняли с инспекторами управления ГИБДД все обстоятельства аварии. 

«Форд» остался на перекрёстке 
«Форд» остался на перекрёстке 

Накануне в Ярославской области случилась страшная авария, в которой машину перевернуло несколько раз