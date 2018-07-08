«Машина несколько раз перевернулась»: в Ярославской области ищут свидетелей страшного ДТП
7 июля 2018 22:32
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В Ярославской области разыскивают свидетелей аварии, которая произошла сегодня около 18 часов в посёлке Андроники. На дороге столкнулись «Нива» и «Тойота».
- «Нива», столкнувшись с «Тойотой» несколько раз перевернулась, - рассказала Татьяна Шедьякова. - Машина моего родственника, который попал в ДТП, не подлежит восстановлению. К счастью, он сам остался цел, потому что был пристёгнут.
Всех, у кого есть запись аварии на видеорегистратор, просят позвонить Владимиру по телефонам 8-981-426-05-96 или 8-921-144-76-20.
В конце рабочей недели жуткое ДТП на трассе М-8 унесло жизни двоих взрослых и маленького мальчика.
Фото: Александра Савельева
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