Мужчину сбили утром 3 июля

Страшная авария, которая произошла на Добрынинском мосту, попала на камеры видеонаблюдения. Утром 3 июня здесь сбили пешехода.

На записи видно, как у дороги стоят двое мужчин, перед ними сплошным потоком по правому ряду едет транспорт. Мужчина отдергивает за локоть своего приятеля от дороги, а потом резко бросается перебегать проезжую часть и вылетает из-за автобуса прямо на «Хёндай», который ехал в левой полосе. Пешеход попадает прямо на лобовое стекло, от удара переворачивается и падает на встречную полосу.

— Сначала у него были судороги, но потом прекратились. Но он дышал, — рассказала очевидец Елена Вышинская.

Плохо стало и водителю «Хёндая». Видно, как мужчина пытается подойти к лежащему на дороге пешеходу, но у него начинается истерика. А вот приятель сбитого мужчины куда-то пропадает.

На место быстро приехал автомобиль реанимации и ГИБДД, сбитого пешехода увезли в больницу.

