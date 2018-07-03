Огромная пробка собирается сейчас у Добрынинского моста в Ярославле. Здесь около девяти часов утра сегодня сбили человека.

Человека сбили на подъезде к Добрынинскому мосту

— Пешеход в неположенном месте переходил. Сам удар я не видела, ему не сразу стали помогать, но скорая приехала быстро, — рассказывает очевидец Елена Вышинская. — Сначала у него были судороги, но потом прекратились, но он дышал. Только бы довезли.



Как сообщают очевидцы, молодой мужчина перебегал дорогу в тот момент, когда в сторону моста ехал серый «Хёндай». Удар оказался очень сильным. Пешеход отлетел от лобового стекла и покатился на асфальт. До пешеходного перехода от места аварии оставалось буквально 50 метров.

У моста образовалась большая пробка

Пострадавшего увезли на реанимобиле, его состояние уточняется. На месте аварии сейчас находятся спасатели управления МЧС по Ярославской области.

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