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«Иллюзии рассеялись»: как Ярославль отреагировал на отказ губернатора скостить срок Урлашову

1 июня 2018 18:49
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Ярославль, Евгений Урлашов

Сегодня новостные ленты ярославских и федеральных СМИ с пометкой «молния» облетела новость о том, что губернатор Дмитрий Миронов не помиловал бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова.

Сторонники отбывающего наказание в рыбинской колонии экс-градоначальника отнеслись к этому решению, конечно, негативно.

— Это неоправданная жестокость, — считает представитель Евгения Урлашова Светлана Ефимова. — Я питала некоторые иллюзии, но теперь они рассеялись. Тактика такая, что если «шляпка» вылезла над поверхностью, то надо шарахнуть по ней со всей силой, чтобы поверхность оставалась ровной. К сожалению, другой внутренней политики на данный момент в нашей стране нет, и это печально. Это убивает надежду на доброе, и становится понятно, что впереди черным-черно.

Бывший заместитель мэра Дмитрий Донсков, который был фигурантом «дела Урлашова», но потом был оправдан и реабилитирован, рассматривает решение губернатора в двух плоскостях.

— С политической точки зрения, мне кажется, губернатору стоило принять другое решение — помиловать Урлашова, — считает Донсков. — Но, с точки зрения уголовно-правовой системы, по преступлениям такого рода «прощают» заключённых очень редко. Такие примеры, как с Михаилом Ходорковским, единичные.

Прокомментировал эту тему и ярославский политолог Григорий Моднов. Он считает, что Урлашова можно было помиловать не по политическим соображениям, а по человеческим.

— У него пожилая мать и дочь-сирота — мать погибла на пожаре, а отец который год сидит за решёткой, — сказал он. — Срок-то предлагали скостить не так и намного. Пресс-секретарь губернатора даже не объяснила причину отказа. Я считаю, что при прочих равных между милосердием и жестокостью следует выбирать милосердие.

Тем временем, как уточнил источник в правоохранительных органах, комиссия принимала решение не о помиловании Евгения Урлашова, а о снижении срока с 12,5 до 9 лет.

— Преступление, которое он совершил, относится к категории особо тяжких, — сказал собеседник 76.ru. — Кроме того, прошёл не очень существенный срок, чтобы рассматривать такие решения. Администрация ФСИН также не поддержала это прошение. За время отбывания наказания осуждённый Урлашов так и не приступил к выполнению работ, хотя ему неоднократно предлагали это сотрудники колонии.

О том, что губернатор отказался подписывать ходатайство о снижении срока бывшему мэра Ярославля, приговорённому к 12,5 года колонии и многомиллионному штрафу стало известно сегодня. Бумага с таким вердиктом Дмитрия Миронова ушла к президенту России Владимиру Путину для принятия окончательного решения.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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