Ремонтировать проспект Авиаторов будут до октября

В Ярославле рабочие начали ремонтировать проспект Авиаторов, который из-за огромного количества ДТП по вине плохой дороги местные автомобилисты прозвали проспектом-убийцей. О том, что там делают и когда должны закончиться работы, стало известно из поста губернатора в интернете.



— Сейчас там демонтируют старые бордюры. После этого на дороге будут закрывать по одной полосе для фрезеровки и укладки нового асфальта, — написал глава региона Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Прошу с пониманием отнестись к временным трудностям в движении. Подрядчик также отремонтирует второстепенные проезды, нанесет разметку и поставит дорожные знаки. По контракту все работы должны быть завершены к середине октября.



Ранее корреспонденты 76.ru уже рассказывали, какие ещё улицы отремонтируют в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги».



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