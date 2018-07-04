Владимир Слепцов лично следит за ремонтом дорог



Свершилось. Улицу Чехова отремонтировали. Ярославцы в восторге, а некоторые даже в шоке.



— Глазам своим не верю, — делится в соцсетях своими эмоциями ярославец Александр Антонов.



Работу дорожников оценил и мэр Владимир Слепцов.



— Приятно работать с добросовестными подрядчиками. Коллеги с умом подходят к процессу — утром занимаются работами, которые не мешают передвижению транспорта, а ночью — асфальтировкой. Подрядчик идёт хорошими темпами. За прошедшие сутки уложили 650 тонн асфальта. Спасибо жителям за терпение, и приносим извинения за временные неудобства, — сказал мэр Ярославля.



Напомним, сегодня начали ремонтировать проспект Авиаторов. Также в Ярославле ищут подрядчика на содержание и мелкий ремонт 90 улиц города.

