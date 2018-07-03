В Ярославле отремонтируют Промышленное шоссе и ещё 90 улиц: полный список

В Ярославле ищут подрядчика на содержание дорог и внутриквартальных проездов на этот год. За работу в оставшиеся месяцы этого года подрядчику готовы заплатить 400 миллионов рублей.

За эти деньги он должен будет следить за содержанием дорог. А именно: устранять просадки асфальта, выбоины, колейность и трещины. Гарантии на работы компания будет нести от года до трёх, в зависимости от сложности ремонта. Содержать дороги подрядчик будет обязан согласно ГОСТам.

— Подрядчик обязан компенсировать все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения подрядчиком работ в соответствии с муниципальным контрактом, — уточняется в условиях контракта.

В мэрии рассказали, когда отремонтируют самые важные проспекты Ярославля.

Публикуем полный список дорог, на которых новый подрядчик обязан будет устранять все недостатки, мешающие по ним спокойно ездить:

Красноперекопский район

1. Ул. Гагарина от ЮЗОД до в районе д. 70 по ул. Гагарина.

2. Ул. Наумова от Карабулина до ул. Б. Павловская.

3. Ул. Карабулина.

4. Ул. 8 Марта.

5. Ул. Большая Федоровская от ул. Наумова до Московского пр.

6 Ул. Большая Павловская.

7. Ул. Нагорная.

8. Поселок Починки 13-я линия.

9. Поселок Творогово 2-я линия.

10. Поселок Творогово 16-я линия до границы города.

11. Поселок Творогово 18-я линия.

12. Поселок Починки 1-я линия, 13.

13. Которосльной переулок.

14. Ул. Малая Пролетарская от Которосльного пер. до 2-го Толчковского пер.

15. Силикатное шоссе.

16. Московский проспект.

17. Внутриквартальные проезды.

Дзержинский район

18. Промышленное шоссе.

19. Ул. Туманова.

20. Ул. Красноперевальский переулок.

21. Ул.2-я Красноперевальская.

22. Ул. Промышленная.

23. Ул. Осташинская.

24. Ул. Пионерская.

25. Архангельский проезд.

26. Ул. Панина от ул. Труфанова до Ленинградского пр. (2 участка).

27. Ул. Волгоградская от Ленинградского пр-та до ул. Труфанова.

28. 2-й Брагинский проезд.

29. Пр. Дзержинского от Ленинградского п. до ул. Пионерская, 30.

30. Ленинградский пр. от ул. Волгоградская до границы города.

31. 2-й Норский пер.

32. 4-й Норский пер.

33. Мурманский пр.

34. Проезд Шавырина.

35. Ул. 3-я Приречная.

36. Ул. А. Невского, 37.

37. Внутриквартальные проезды.

Кировский район

38. Ул. Победы.

39. Ул. Кооперативная.

40. Проспект Толбухина.

41. Ул. Павлика Морозова.

42. Ул. Суркова.

43. Ул. Максимова.

44. Ул. Рыбинская.

45. Волжская наб. от Октябрьского моста до ул. Первомайской.

46. Ул. Советская от Красной пл. до ул. Победы.

47. Ул. Республиканская от пр. Октября до Октябрьской пл.

48. Внутриквартальные проезды.

Ленинский район

49. Ул. Кудрявцева.

50. Ул. К. Либкнехта.

51. Ул. Р. Люксенбург.

52. Ул. Жукова.

53. Ул. Юности.

54. Ул. Зои Космодемьянской.

55. Ул. Лизы Чайкиной.

56. Ул. Автозаводская.

57. Ул. Кузнецова.

58. Ул. 1-я Жилая.

59. Ул. 3-я Жилая.

Внутриквартальные проезды

Фрунзенский район

61. Ул. Пожарского.

62. Ул. Старая Костромская.

63. Ул. Калинина от д.21 до разворотного кольца.

64. Ул. Ярославская от Попова до д. 140.

65. Ул. 1-я Тормозная.

66. проезд Ушакова.

67. Ул. Песочная.

68. Проезд Матросова.

69. Ул. Звездная.

70. Ул. Слепнева.

71. Ул. Дружная.

72. Ул. Марголина.

73. Ул. Попова.

74. Ул. Ньютона от ул. Слепнева до ул. Л. Толстого.

75. Ул. Академика Колмогорова.

76. Ул. Ярославская от пр. Фрунзе до Тормозного ш.

77. Внутриквартальные проезды.

Заволжский район



78. Ул.3-я Яковлевская до ул. Яковлевская д.7 включая разворотное кольцо автотранспорта (ул. Яковлевская д.7) и проезд вдоль ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая больница» с парковочной площадкой.

79. Ул. Папанина.

80. Ул. Тверицкая набережная+развязка Октябрьского моста.

81. Ул. Стопани.

82. Ул. Университетская от ул. Маяковского до ул. Стопани.

83. Ул. Школьный проезд.

84. Ул. Урочская.

85. Ул. Колышкина.

86. Ул. Комарова.

87. Ул. Здоровья.

88. Тепловой пер.

89. Ул. Борки.

90. Ул. Дачная.

91. Улицы пос. Парково.