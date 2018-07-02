Иномарку вынесло на встречку

Сегодня вечером на Московском проспекте В Ярославле в час пик произошло ДТП - на отбойник посреди дороги вылетела «Шкода». После чего машину вынесло на встречную полосу, и она лоб в лоб столкнулась с другой машиной.

Спасатели, как сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области, на место не выезжали.

В соцсетях обсуждают причин аварии.

Кто-то предполагает, что водитель «Шкоды» уходил от столкновения с другой машиной, другие считают, что был невнимателен за рулём. Трети полагают, что всё дело в дороге.

- Колея на Московском адовая, после дождя при перестроении я даже на полном приводе чувствую и виляю на 70км/ч, - написал водитель Дима Чуйко в группе «Первый ярославский автопортал».

