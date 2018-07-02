Рядом с местом отдыха стоят дачные дома

Отдых на природе закончился перестрелкой, в которой пострадали люди.



Компания молодых людей отдыхала на ручье в деревне Волково Рыбинского района. На пикник пришли ещё днём, а вот продолжили до поздней ночи. Шашлыки не обошлись без спиртного и танцев под громкую музыку. А рядом – дачные дома. Видимо, кому-то не понравился такой шум посреди ночи. И внезапно вместо музыки стали раздаваться крики и стрельба.



- Что именно послужило причиной, сказать пока сложно. Говорят, громкая музыка. А по факту, думаю, что спиртное и желание самоутвердиться. У меня там пострадали друзья. В момент, когда стреляли, нас не было. Мы приехали минут через 15. Гильзы были холостые, как сказали ребята после осмотра найденной гильзы. Пострадали они от приклада, которым получили по лицу. Даже девушке в ударе не отказали. Ну и, конечно, никто не ожидал, что обычный поход обернётся разборками 90-х. Пострадали ещё ребята на другом берегу. Что именно там было, не знаю, но говорят, крик, удары и выстрелы были ещё сильнее. Говорят, даже беременная девушка пострадала, - рассказала подруга пострадавших Кристина Ашуркова.



На место разборок вызвали полицию. В рыбинском отделении нам рассказали, что обращение в ночь с 29 на 30 июня действительно поступало. Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

