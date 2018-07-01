В ДТП погиб один человек

Сегодня в три часа ночи на границе Ярославской и Вологодской областей произошло смертельное ДТП: иномарка «КИА» выскочила на встречку и столкнулась с фурой «Скания». В результате аварии один человек погиб и один получил серьёзные травмы. После ДТП движение осуществлялось только по одной полосе.



— Всю ночь дорожники освобождали проезд: растаскивали краном покореженные авто, отгружали с дороги многотонную фуру. Движение восстановлено полностью в 10 утра, — рассказала менеджер по связям с общественностью управления дорожного хозяйства «Холмогоры» Елена Москалёва.

