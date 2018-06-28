Пол-дэнс на пляже — круто!
Пол-дэнс на пляже — круто!

Лето в Ярославле капризное и не такое длинное, как всем хотелось бы. Поэтому в жаркие дни нужно бежать купаться и загорать. А девушкам еще и показать свои прекрасные фигуры. Смотрим на ярославских красавиц и узнаем, как добиться таких прекрасных форм!

Красотки в бикини: 7 ярославских девушек показали на пляже роскошные фигуры

Дарья и Екатерина:

— Чтобы быть в форме, не едим лишние тортики и ходим в зал. А ещё пресс по утрам качаем!

Красотки в бикини: 7 ярославских девушек показали на пляже роскошные фигуры

Ангелина

— Зимой хожу в зал, а летом каждый день пробежка. Уже не могу без нее!

Красотки в бикини: 7 ярославских девушек показали на пляже роскошные фигуры

Александра и Алёна

— Мы занимаемся пол-дэнсом. Ну и, конечно, правильное и дробное питание — это залог стройности.

Красотки в бикини: 7 ярославских девушек показали на пляже роскошные фигуры

Вероника

— Я недавно похудела на 10 кг! И ощущаю теперь себя легкой и счастливой. Чудес не бывает, весь секрет в спорте и питании.

Красотки в бикини: 7 ярославских девушек показали на пляже роскошные фигуры

Валерия

— Я со спортом каждый день, ведь я тренер в фитнес-клубе. Хотите быть красивыми? Не бойтесь сложностей и работы над собой. Всё возможно, стоит только захотеть.