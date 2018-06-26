На благоустройство сквера у часовни Казанской Богоматери возьмут деньги из бюджета Ярославской области

Благоустройством сквера около часовни Казанской Богоматери, которую горожане прозвали «ракетой», займётся компания «Компсервис». Это та самая фирма, которая ремонтировала так называемый туалетный фонтан в парке Мира. Организация была единственной, кто боролся за контракт на проведение работ в этом месте.



Рабочие перекроют на месяц с лишним площадку возле часовни, куда заезжают полюбоваться пейзажами туристы и повесить замки молодожёны. Не исключено, что деревья, на которые женихи с невестами вешают замки, и вовсе уберут отсюда.

Зато потом, как обещают в фирме-подрядчике, здесь отдыхать будет ещё приятнее и комфортнее, чем раньше.



— Во-первых, там отремонтируют сам памятник и пьедестал, поменяют плитку и сделают декоративное освещение стелы, — рассказали в мэрии Ярославля. — А во-вторых, рядом с часовней поставят новые лавочки и урны.



На работы из бюджета будет потрачено чуть более 2,5 миллиона рублей. Открыть уже благоустроенный сквер должны до конца лета.



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