Строители «туалетного» фонтана закроют в центре Ярославля место тусовки туристов и молодожёнов
Благоустройством сквера около часовни Казанской Богоматери, которую горожане прозвали «ракетой», займётся компания «Компсервис». Это та самая фирма, которая ремонтировала так называемый туалетный фонтан в парке Мира. Организация была единственной, кто боролся за контракт на проведение работ в этом месте.
Рабочие перекроют на месяц с лишним площадку возле часовни, куда заезжают полюбоваться пейзажами туристы и повесить замки молодожёны. Не исключено, что деревья, на которые женихи с невестами вешают замки, и вовсе уберут отсюда.
Зато потом, как обещают в фирме-подрядчике, здесь отдыхать будет ещё приятнее и комфортнее, чем раньше.
— Во-первых, там отремонтируют сам памятник и пьедестал, поменяют плитку и сделают декоративное освещение стелы, — рассказали в мэрии Ярославля. — А во-вторых, рядом с часовней поставят новые лавочки и урны.
На работы из бюджета будет потрачено чуть более 2,5 миллиона рублей. Открыть уже благоустроенный сквер должны до конца лета.
Читайте также: лавочки с подогревом, куча тренажёров и домики для детей — как в Ярославле изменится парк «Нефтяник».