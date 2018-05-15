×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Мэр Ярославля потребовал воткнуть альпийскую горку возле «туалетного фонтана»

15 мая 2018 13:04
340 0
фонтан, благоустройство, Ярославль

Сегодня в Ярославле прошёл тестовый запуск фонтанов в сквере 50-летия ВЛКСМ. Посмотреть, всё ли там в порядке, приехали лично городские чиновники во главе с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым.

— До полноценного открытия фонтанного комплекса осталось 2–3 дня, — рассказал начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Мэр лично посмотрел, как всё обустроено, и потребовал поставить рядом с фонтаном вторую альпийскую горку (один декоративный фонтанчик уже здесь стоит), заменить урны и почистить тротуары от грязи.

 

Все эти работы сейчас подрядчик делает за свой счёт. Он доделывает то, что не сделал нормально в срок. На благоустройство парка Мира потратили больше 10 миллионов рублей, халтурную работу городские власти уже оплатили.

Зимой из-за фонтана в парке на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина разразился скандал. Ярославцы раскритиковали то, как здесь сделали этот комплекс. Людям не понравилась облицовка, которая, по их мнению, сделана из сантехнической плитки, да ещё и с неровными швами повсюду. Тогда этот фонтан и прозвали в народе «туалетным».

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Лев Белков
Видео: Лев Белков
Продажа авто, мото
Далее: Ярославна, которая занялась сексом на глазах у трёхлетней дочки, услышала приговор

Новое на сайте
Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка

Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка
Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде
Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря

Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря
Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию

Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию
Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,79 62,15
EUR 73,74 74,05
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 15.05
USD 61,77 0,03
EUR 73,94 0,43
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.