Мэр Ярославля потребовал воткнуть альпийскую горку возле «туалетного фонтана»

В мэрии обещают, что до Дня города фонтан запустят в полноценном режиме

Сегодня в Ярославле прошёл тестовый запуск фонтанов в сквере 50-летия ВЛКСМ. Посмотреть, всё ли там в порядке, приехали лично городские чиновники во главе с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым.

— До полноценного открытия фонтанного комплекса осталось 2–3 дня, — рассказал начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Мэр лично посмотрел, как всё обустроено, и потребовал поставить рядом с фонтаном вторую альпийскую горку (один декоративный фонтанчик уже здесь стоит), заменить урны и почистить тротуары от грязи.

Все эти работы сейчас подрядчик делает за свой счёт. Он доделывает то, что не сделал нормально в срок. На благоустройство парка Мира потратили больше 10 миллионов рублей, халтурную работу городские власти уже оплатили.

Зимой из-за фонтана в парке на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина разразился скандал. Ярославцы раскритиковали то, как здесь сделали этот комплекс. Людям не понравилась облицовка, которая, по их мнению, сделана из сантехнической плитки, да ещё и с неровными швами повсюду. Тогда этот фонтан и прозвали в народе «туалетным».