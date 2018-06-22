За Илью очень переживают друзья

В Ярославле волонтёры поискового отряда «ЯрСпас» объявили в розыск 16-летнего Илью Шергесова. Известно, что мальчик ушёл из детского дома в Заволжском районе.

— Я с ним переписывалась. Он сказал, что он дома. А дом для них — это детский дом. На вопрос, в детском доме ли он, сказал, что нет, — рассказала подруга мальчика. — Я собираюсь на днях поехать в детский дом. И рассказать все это.

Что побудила подростка уйти, пока не известно. Но друзья говорят — парень с характером.

— Он сам в детский дом не придет. Он очень упертый. Мы за него переживаем! И надеемся, что найдем.

Мальчик высокий — почти 180 сантиметров, волосы короткие, светло-русые. Был одет в серую толстовку, коричневые брюки и белые кроссовки. Всех, кто видел Илью, просят позвонить по телефонам: 8 910 964-08-38 (горячая линия «ЯрСпас»). Можете обратиться и в редакцию 76.ru: 59-99-90.