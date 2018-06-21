В центре Ярославля автомобиль провалился под асфальт

Машина внезапно провалилась на проспекте

Угодить в дорожную ловушку в Ярославле можно, похоже, где угодно. Сегодня во второй половине дня автомобиль «КИА» застрял на проспекте Толбухина. Машина провалилась колесом под асфальт.

Как утверждают местные жители, ещё днём на этой дороге было всё в порядке.

— Похоже, люк своровали, — пишут очевидцы.

Водителю пришлось вызывать подмогу, чтобы вытащить практически упавший на днище автомобиль.

Утром 20 июня на въезде в Ярославль в тройном ДТП погибла женщина. Её пытались спасти прямо на месте аварии.