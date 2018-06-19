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В центре Ярославля власти поставят бесплатные туалеты: когда
19 июня 2018 12:07
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На центральных улицах Ярославля появится больше общественных туалетов.
— Мэрия уже установила один общественный туалет в Демидовском сквере. Мы уже обратились к экспертному совету по туризму с запросом, где лучше установить остальные туалеты, — рассказала советник мэра Ярославля по развитию туризма, координатор проекта «Золотое кольцо России» Ольга Лилеева.
Кроме этого, на улицах появятся интерактивные панели для туристов. Панели будут сделаны по моделям европейских аналогов. С их помощью туристы и жители города смогут получать интересующую информацию и бронировать гостиницы.
— Первая такая панель установлена в туристко-информационном центре, — рассказала Лилеева. — Интерактивная панель будет перенаправлять гостей города на сайт туристического портала Ярославской области.
И панели, и туалеты появятся следующим летом.
Фото: Александра Савельева
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