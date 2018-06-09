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В мэрии рассказали, кто будет ремонтировать дороги двух крупнейших районов города
9 июня 2018 21:12
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В Ярославле определились с подрядчиком, который будет ремонтировать дороги в Дзержинском и Заволжском районах. Контракт разыграли на ремонт девяти улиц по президентской программе «Безопасные и качественные дороги».
И победителем аукциона стала группа компания «ЕКС».
— 20 июня мы планируем подписать контракт. После этого подрядчик приступит к выполнению ремонтных работ, — рассказал исполняющий обязанности директора агентства по муниципальному заказу ЖКХ Виктор Макеев. — Всего в двух районах он отремонтирует девять дорог. В Брагино это Ленинградский проспект, улица Блюхера, улица Большая Норская, улица 29 линия и улица Громова. В Заволжском районе отремонтируют проспект Авиаторов, улицу Клубную, Спартаковскую и улицу 1-я Шоссейная.
Максимальная цена контракта на ремонт дорог в самых крупных районах была на торгах в 272,3 миллиона рублей на дороги Брагино и 247,9 миллиона рублей на улицы Заволги.
Всего в этом году в Ярославле отремонтируют 23 дороги. Например, к работам на улице Чкалова уже приступили.
Фото: Александра Савельева
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