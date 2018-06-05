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Столб чёрного дыма на Фрунзе: огонь полностью уничтожил здание
5 июня 2018 19:58
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Столб чёрного дыма, который виднелся с проспекта Фрунзе, перепугал ярославцев.
— Снова горят расселённые дома! — пишут в соцсетях. — Может, опять перекроют Фрунзе в районе электровозоремонтного завода.
Оказалось, что горела неэксплуатируемая хозпостройка. Она вся была охвачена огнём.
— Сообщение о пожаре поступило в 18:36. В 18:59 объявлена ликвидация открытого огня. Загорелась хозпостройка на улице 1-я Приволжская. Огнём уничтожено 200 квадратных метров. Никто не пострадал, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
Напомним, совсем недавно в этом самом месте полыхали старые бараки. Многие семьи пострадали в этом страшном пожаре.
Фото: Василий Дёмин/Vk.com
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