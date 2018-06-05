Столб чёрного дыма на Фрунзе: огонь полностью уничтожил здание

Горела хозпостройка

Столб чёрного дыма, который виднелся с проспекта Фрунзе, перепугал ярославцев.

— Снова горят расселённые дома! — пишут в соцсетях. — Может, опять перекроют Фрунзе в районе электровозоремонтного завода.

Оказалось, что горела неэксплуатируемая хозпостройка. Она вся была охвачена огнём.

— Сообщение о пожаре поступило в 18:36. В 18:59 объявлена ликвидация открытого огня. Загорелась хозпостройка на улице 1-я Приволжская. Огнём уничтожено 200 квадратных метров. Никто не пострадал, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Напомним, совсем недавно в этом самом месте полыхали старые бараки. Многие семьи пострадали в этом страшном пожаре.