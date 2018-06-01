Мэр Ярославля возмутился на белые и пушистые газоны

Мэр ругался за нескошенные одуванчики

Сегодня в мэрии Ярославля Владимир Слепцов провёл общегородскую планёрку, на которой публично отругал чиновников за газоны.

Мэр спрашивал о том, как косят газоны в городе, и полученным ответом остался недоволен. Ведь ещё неделю назад градоначальник требовал скосить весь желтоцвет в городе до того, как одуванчики полетят.

— Мы должны успеть до того, как они станут белыми и пушистыми. И на Тутаевке у вас борщевик — его нужно быстро устранять. До понедельника, — поставил задачу главам территориальных администраций Владимир Слепцов.

В частности, досталось чиновникам за парки и скверы, где скосили не все одуванчики.

— Можно кружку вымыть после молока, и быть чистюлей. А можно не мыть, и быть грязнулей. Также и с покосом — не дошли до границ сквера, а там уже одуванчики белые, — сказал мэр.

К слову, борщевик — большая проблема для Рыбинска. Там власти ежегодно выделяют бюджетные деньги на то, чтобы массово истреблять сорняк.