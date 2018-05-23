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Ярославская футболистка украсила собой обложку популярного глянца
23 мая 2018 10:50
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Ярославская звезда мирового футбола Надя Карпова украсила собой обложку популярного глянца Harper’s BAZAAR.
— Встречайте наш июнь с потрясающей Надеждой Карповой на обложке, — рассказали создатели журнала.
Поклонников Нади Карповой ждёт яркий фотосет и интервью.
Напомним, Надя Карпова — игрок испанской «Валенсии» и сборной России по футболу. В Испанию Надя переехала осенью прошлого года. И в первых же матчах начала забивать.
Фото: harpersbazaar_ru/Instagram
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