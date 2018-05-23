Ярославская футболистка украсила собой обложку популярного глянца

Интервью с Надей выйдет в июньском номере

Ярославская звезда мирового футбола Надя Карпова украсила собой обложку популярного глянца Harper’s BAZAAR.

— Встречайте наш июнь с потрясающей Надеждой Карповой на обложке, — рассказали создатели журнала.

Поклонников Нади Карповой ждёт яркий фотосет и интервью.

Напомним, Надя Карпова — игрок испанской «Валенсии» и сборной России по футболу. В Испанию Надя переехала осенью прошлого года. И в первых же матчах начала забивать.