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Из ярославского «Шинника» ушли шесть игроков

16 мая 2018 15:19
884 0
футбол, Шинник, Ярославль

Сегодня руководство «Шинника» объявило, что клуб решил не продлевать контракты с шестью футболистами. Команду покидают вратарь Александр Малышев, защитники Павел Евсеев, Максим Жестоков и Даниил Чалов, полузащитник Андрей Лях и нападающий Никита Безлихотнов.

— Клуб выражает игрокам большую благодарность за хорошую совместную работу в прошедшем сезоне и желает успехов в дальнейшей карьере! — рассказали в «Шиннике».

А вот главным наставником чёрно-синих остаётся Александр Побегалов. Контракт с ним, рассчитанный на год, руководство клуба подписало 15 мая.

В конце прошлой недели «Шинник» закончил сезон поражением от команды «Зенит-2». По итогам сезона ярославский футбольный клуб занял восьмую строчку в турнирной таблице.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Елена Вахрушева
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