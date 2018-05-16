Из ярославского «Шинника» ушли шесть игроков

Ярославский футбольный клуб расстался с шестью спортсменами

Сегодня руководство «Шинника» объявило, что клуб решил не продлевать контракты с шестью футболистами. Команду покидают вратарь Александр Малышев, защитники Павел Евсеев, Максим Жестоков и Даниил Чалов, полузащитник Андрей Лях и нападающий Никита Безлихотнов.

— Клуб выражает игрокам большую благодарность за хорошую совместную работу в прошедшем сезоне и желает успехов в дальнейшей карьере! — рассказали в «Шиннике».

А вот главным наставником чёрно-синих остаётся Александр Побегалов. Контракт с ним, рассчитанный на год, руководство клуба подписало 15 мая.

В конце прошлой недели «Шинник» закончил сезон поражением от команды «Зенит-2». По итогам сезона ярославский футбольный клуб занял восьмую строчку в турнирной таблице.