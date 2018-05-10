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Зайчики против московских отходов: возле полигона «Скоково» провели антимусорную акцию
10 мая 2018 10:00
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Вчера активисты, выступающие против размещения на ярославском полигоне московского мусора, собрались возле «Скоково». Чуть больше шестидесяти человек с плакатами «Я не зайчик», «Ярославль — не свалка для московского мусора» и «Зайчики против мусора» встали возле дороги.
В начале недели в интернете появилось скандальное интервью, в котором заместитель председателя правительства Московской области Михаил Кузнецов якобы рассказал о том, что проблему с московским мусором решат, вывезя его в Ярославскую область, где «на огромной территории никого, кроме ворон и зайцев нет». Материал быстро удалили, а Михаил Кузнецов заявил, что подобного интервью не давал, мусором вообще не занимается, и назвал этот материал политической провокацией.
В нескольких метрах за ними наблюдали сотрудники полиции и ГИБДД.
Проезду мусоровозов они не мешали, но показывали неприличные жесты водителям, подъезжающим на грузовиках с номерами столичного региона. Один водитель не выдержал, остановил машину и вышел к людям.
— Что ж вы делаете, это ярославская фирма, — сказал собравшимся водитель.
Вышло неудобно. Пришлось извиняться, что перепутали.
— Больше инцидентов не было, — рассказали организаторы. — Водители наших мусоровозов нам сигналили, видно, были рады видеть.
Ярославцы собираются устроить ещё один митинг против столичных отходов. Районные власти отправляют антимусорную акцию к «Миллениуму».
Фото: Александр Ремизов «Московский мусор в Ярославской области»/VK.com
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