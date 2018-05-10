Зайчики против московских отходов: возле полигона «Скоково» провели антимусорную акцию

Возле полигона собралось чуть больше шестидесяти человек

Вчера активисты, выступающие против размещения на ярославском полигоне московского мусора, собрались возле «Скоково». Чуть больше шестидесяти человек с плакатами «Я не зайчик», «Ярославль — не свалка для московского мусора» и «Зайчики против мусора» встали возле дороги.

В нескольких метрах за ними наблюдали сотрудники полиции и ГИБДД.

Проезду мусоровозов они не мешали, но показывали неприличные жесты водителям, подъезжающим на грузовиках с номерами столичного региона. Один водитель не выдержал, остановил машину и вышел к людям.

— Что ж вы делаете, это ярославская фирма, — сказал собравшимся водитель.

Вышло неудобно. Пришлось извиняться, что перепутали.

— Больше инцидентов не было, — рассказали организаторы. — Водители наших мусоровозов нам сигналили, видно, были рады видеть.

Ярославцы собираются устроить ещё один митинг против столичных отходов. Районные власти отправляют антимусорную акцию к «Миллениуму».