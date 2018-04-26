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Город

Следователи выяснили, кто виноват, что в Ростове пили воду с навозом

26 апреля 2018 14:38
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Роспотребнадзор, вода, Ярославль, вонючая вода

В отношении управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском районе следователи возбудили уголовное дело по факту халатности. Правоохранители установили, что именно сотрудники Роспотребнадзора виноваты в том, что жители Ростова долгое время пили воду с запахом навоза.

По данным следствия, сотрудники Роспотребнадзора с 2017 по 2018 год 12 раз выявляли некачественную воду: она была грязная, мутная, а содержание железа и хлора в ней было превышено в несколько раз. Несмотря на это, специалисты Роспотребнадзора никаких мер не предпринимали.

— Бездействие должностных лиц повлекло существенное нарушение прав и законных интересов людей. По факту халатности возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливаются все лица, причастные к этому преступлению, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Более 20 тысяч жителей Ростовского района в течении нескольких недель мучились из-за того, что у них из кранов текла вонючая и мутная вода. Случилось это из-за того, что в реку Устье вместе с талым снегом попал навоз с полей местного сельхозпредприятия.

Из-за попавшего в водопровод навоза произошёл крупный скандал: более 200 ростовцев вышли на митинг, а один бывший житель города даже устроил одиночный пикет в Москве у стен Кремля.

Люди скупили всю питьевую воду в супермаркетах и стали ездить за город на святой источник. Потому что водопроводную воду не то что нельзя пить, ею стало даже невозможно умыться. Власти пригнали в город водовозы с чистой водой, и к ним стали выстраиваться очереди. Но всем, конечно, не хватило. Родителям малышей звонили из детских садиков и просили не приводить детей.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Подслушано Ростов Великий
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