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Город

Дом был жилым: три семьи потеряли всё в страшном пожаре в Ярославле

19 апреля 2018 17:03
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погорельцы, Ярославль, пожар

Последствия сильнейшего пожара на улице 1-й Приволжской во Фрунзенском районе Ярославля оказались тяжёлыми сразу для трёх семей, которые жили в одном из домов. Накануне сообщалось, что здания расселены, но это не так — десять человек остались без крыши над головой и просят помочь им с самым необходимым: одеждой, обувью и постельными принадлежностями.

— В доме жили три семьи: трое человек, двое и пятеро. Не выезжали, потому что ждали, когда дадут новое жилье, — рассказала жительница сгоревшего дома Наталья Крюкова. — Я там жила с мамой, папой, младшим братом и трёхлетним ребёнком. Нам было некуда уезжать — нашу новую квартиру ещё не достроили.

Пожар произошел вечером 17 апреля. Деревянный дом вспыхнул, как спичка, огонь перекинулся на соседние здания и постройки. Чёрный столб дыма от пожара был виден из центра города. 

— Я была в это время на работе, — рассказала Наталья, — Дома в тот момент находился только папа. Он успел выкинуть из окна на втором этаже кошку, собаку и выпрыгнул сам. Все приземлились удачно.

От огня пострадала только одна кошка Натальи. Ярославцы помогли девушке собрать деньги на то, чтобы отвести животное с обгоревшей мордочкой к ветеринару.

За временным приютом семья сейчас обратилась к родственникам.

— Пока не понятно, где мы будем жить, но родственники на улице не оставят, — говорит Наталья.

Пожар во Фрунзенском районе начался около 17 часов. Несколько часов его тушили 15 пожарных машин

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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