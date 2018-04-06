|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Загорелась самая большая ярославская свалка: основная версия — поджог
6 апреля 2018 16:36
3 132 10
В Ярославле загорелась мусорная свалка «Скоково». Возгорание произошло ближе к ночи, около 23:00. Огонь тушили сотрудники полигона и подоспевшие пожарные.
— Возгорание произошло на площади 500 квадратных метров. Силами сотрудников противопожарной службы и полигона удалось локализовать и затушить пожар. Проводится проверка с целью выяснения причин возгорания. Основная версия, рассматриваемая на сегодня, — поджог, — рассказал начальник ФГБУ судебного управления Федеральной пожарной службы по Ярославской области Андрей Дмитриев.
К слову, 500 квадратных метров для такой огромной свалки — не так много. Общая площадь «Скоково» 60,1 гектара.
Что ни день, то скандалы с мусором. Недавно лидер местного отделения КПРФ увидел машины с московскими номерами, въезжающие на ярославский полигон «Скоково». Александр Воробьёв заподозрил, что в наш регион везут столичные отходы.
Фото: Скоково
|
Новое на сайте
Фильм недели
вчера
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров