Загорелась самая большая ярославская свалка: основная версия — поджог

Загорелось 500 квадратных метров

В Ярославле загорелась мусорная свалка «Скоково». Возгорание произошло ближе к ночи, около 23:00. Огонь тушили сотрудники полигона и подоспевшие пожарные.

— Возгорание произошло на площади 500 квадратных метров. Силами сотрудников противопожарной службы и полигона удалось локализовать и затушить пожар. Проводится проверка с целью выяснения причин возгорания. Основная версия, рассматриваемая на сегодня, — поджог, — рассказал начальник ФГБУ судебного управления Федеральной пожарной службы по Ярославской области Андрей Дмитриев.

К слову, 500 квадратных метров для такой огромной свалки — не так много. Общая площадь «Скоково» 60,1 гектара.

Что ни день, то скандалы с мусором. Недавно лидер местного отделения КПРФ увидел машины с московскими номерами, въезжающие на ярославский полигон «Скоково». Александр Воробьёв заподозрил, что в наш регион везут столичные отходы.