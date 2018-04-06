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19-летняя девушка сообщила о бомбе в торговом центре Ярославля
6 апреля 2018 11:46
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Стало известно, кто «заминировал» торговый центр «Шоколад» на Московском проспекте. Сообщила о бомбе 19-летняя девушка.
3 апреля в 14:30 она позвонила в администрацию торгового центра и сказала, что он заминирован. Посетителей и сотрудников магазина немедленно эвакуировали. Приехавшие на место кинологи, бомбы не обнаружили. А спустя два дня полицейские задержали 19-летнюю «террористку».
— Подозреваемая дала признательные показания. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до пяти лет тюрьмы, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Недавно полиция задержала ещё одного такого же шутника. 48-летний мужчина также сообщил о бомбе в торговом центре.
Фото: Александра Савельева
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