19-летняя девушка сообщила о бомбе в торговом центре Ярославля

Девушку задержали

Стало известно, кто «заминировал» торговый центр «Шоколад» на Московском проспекте. Сообщила о бомбе 19-летняя девушка.

3 апреля в 14:30 она позвонила в администрацию торгового центра и сказала, что он заминирован. Посетителей и сотрудников магазина немедленно эвакуировали. Приехавшие на место кинологи, бомбы не обнаружили. А спустя два дня полицейские задержали 19-летнюю «террористку».

— Подозреваемая дала признательные показания. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до пяти лет тюрьмы, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Недавно полиция задержала ещё одного такого же шутника. 48-летний мужчина также сообщил о бомбе в торговом центре.