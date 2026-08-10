«Нужны пленные»: в Ярославской области срочно ищут актеров массовки для съемок сериала

В Ярославской области срочно ищут актеров массовки для съемок исторического серила Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области срочно ищут актеров массовки для съемок исторического сериала «Война и мир». Люди нужны на 11 августа, требования опубликовали в сообществе по набору массовки.

Первой локацией съемок станет Ростов Великий. Там уже вовсю устанавливают декорации. Местные власти ранее заявляли, что на время съемочного процесса в городе будет перекрыто движение.

Еще в конце июля в регионе анонсировали большой набор массовки — киношникам потребуется до 300 человек. Уже несколько раз объявляли донабор.

«Ребята, мужчины, нужны пленные! Возраст 30–55 лет: без выбритых висков, желательно с отросшими стрижками! Роль — пленный русский конвоир. Кто может сниматься 11 числа и хочет эту роль — срочно шлите фото, будем утверждать!» — написали в группе по набору.

Чтобы попробовать себя в роли актера массовки, необходимо написать в паблик по набору, указав дату, в которую можно сниматься, свой рост, размер одежды. Также к заявке можно приложить свое фото.

В группе по набору опубликовали примеры внешности актеров, которые им нужны Источник: Массовка и групповка Ярославль / vk.ru

Напомним, ранее стало известно, что режиссером проекта выступает известнейший российский режиссер Сергей Урсуляк. Речь идет о проекте «Война и мир» — экранизации одноименного романа-эпопеи Льва Толстого.

Главные роли исполнят звезда российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Никита Волков, он сыграет Андрея Болконского. Мария Золотухина, внучка Валерия Золотухина и Нины Шацкой, в кадре предстанет Наташей. Кроме того, в сериале снимутся Алексей Серебряков, Никита Ефремов, Сергей Маковецкий, Александр Яценко и другие.

Сериал готовят для телеканала «Россия-1» и онлайн-кинотеатра START.

Сергей Урсуляк снял фильмы «Праведник», «Сочинение ко Дню победы», «Долгое прощание», а также сериалы «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», «Исаев», «Ликвидация». В разные годы был награжден кинопремиями «Золотое орел», «Ника» и другими.