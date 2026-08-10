«Большими сроками мы не добьемся ничего»: криминолог, прошедший через 200 зон, — о тюремной системе и ее проблемах

Как устроена современная тюремная система Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Представьте себе мир, в котором время измеряется не часами, а от подъема до отбоя, а деньги имеют значение только внутри маленького магазина за стеклом. Российская тюрьма — это архитектурный лабиринт, построенный на парадоксах. Голливудские блокбастеры вроде «Побега из Шоушенка» часто показывают эту жизнь через призму надежды и торжества человеческого духа, превращая тюремные стены в декорации для триумфа личности. Однако реальность куда сложнее и мрачнее любого сценария.

Именно на стыке этого ужаса, абсурда и человеческого духа рождается та самая «тюремная Россия», о которой так любят говорить, но которую так редко пытаются понять по-настоящему.

Наши коллеги из NGS55.RU разбирались, как устроена уголовно-исполнительная система страны, с какими проблемами она сталкивается и как их решить. Подробнее — в материале Анастасии Чесноковой.

Немного истории

Чтобы понять настоящее, стоит заглянуть в прошлое. Как рассказывает портал «Вокруг света», первое упоминание тюрем на Руси встречается в Судебнике Ивана Грозного 1550 года. Тогда они делились по сословному принципу: дворянин мог приехать с дворецким, и его камера порой напоминала гостиничный номер. Крестьянам же доставались «порубы» — холодные ямы.

Соборное уложение 1649 года ввело ссылку и предписывало пытки: ворам отсекали пальцы и ставили клеймо на лицо, поджигателей сжигали. Убийц заживо закапывали, а фальшивомонетчикам заливали в горло раскаленный металл.

В XIX веке появились первые реформы: в 1819 году создали Попечительское о тюрьмах общество, а в 1831 году принята тюремная инструкция. Несмотря на это, тюрьмы Российской империи оставались для заключенных «мертвыми домами».

Первое упоминание тюрем встречается в Судебнике Ивана Грозного Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Революция 1917 года разрушила царскую пенитенциарную систему, а в 1934 году создали ГУЛАГ — главное управление лагерей. Это была уже не просто система наказания, а целая индустрия, основанная на массовом принудительном труде. В сталинскую эпоху лагеря стали инструментом политических репрессий, где условия были жестокими, а продолжительность жизни узников короткой.

После распада СССР в 1991 году начался современный этап, когда ГУЛАГ преобразовали в Главное управление исполнения наказаний, а затем в Федеральную службу исполнения наказаний.

Как устроена система сегодня

В наши дни система построена на принципе градации: чем тяжелее преступление, тем строже условия. Уголовно-исполнительный кодекс выделяет несколько видов исправительных учреждений.

Колонии-поселения — самая мягкая форма. Осужденные живут без охраны, но под надзором, могут носить гражданскую одежду, пользоваться деньгами без ограничений, получать посылки и иметь неограниченное число свиданий. С разрешения администрации можно даже выезжать за пределы колонии. Сюда попадают за преступления по неосторожности или небольшой тяжести.

Колонии общего режима — для мужчин и женщин, впервые осужденных за тяжкие преступления. Здесь есть строгие лимиты: разрешено шесть краткосрочных и четыре длительных свидания в год.

Колонии строгого режима — для мужчин, впервые осужденных за особо тяжкие преступления, а также при рецидиве. Лимиты жестче — от двух до четырех свиданий в год.

Колонии особого режима — для особо опасных рецидивистов, осужденных к пожизненному сроку, и тех, кому смертная казнь заменена лишением свободы. Здесь возможны камерное содержание, всего одна посылка в год и одно длительное свидание.

Тюрьмы — самый строгий формат. Таких в России всего семь. Осужденные содержатся в запираемых камерах, прогулки — покамерно полтора часа в день.

Управляет всем этим Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Она подчиняется Министерству юстиции и руководит сетью исправительных учреждений по всей стране.

Состав исправительных учреждений Источник: Евгений Бикунова / Городские медиа

Конец эпохи бараков

Если оглянуться на четверть века назад, тюремная система страны выглядела как мрачный снимок из 1990-х: переполненные зоны, обветшалые корпуса и тотальная безысходность.

Криминолог и кандидат юридических наук, побывавший в двухстах тюрьмах по всему миру, Данил Сергеев отмечает: сейчас картина меняется кардинально. Сравнивать нынешнюю систему с той, что была 10–15 лет назад, всё равно, что сравнивать небо и землю.

«Изменения в лучшую сторону поразительные. Появляется достаточное количество рабочих мест, модернизируется производство, люди там действительно работают. Получают какую-то новую профессию с возможностью дальнейшего выхода на свободу с новыми умениями», — рассказал эксперт корреспонденту NGS55.RU.

В колониях осужденные могут работать Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Роль сыграло и сокращение численности заключенных. Как рассказывал в марте на пленарном заседании Совета Федерации заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов, в 2001 году число граждан, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в России, составляло 1,06 миллиона человек. Наша страна тогда входила в первую десятку стран по численности «тюремного населения» на 100 тысяч человек. К 2013 году это число сократилось до 700 тысяч, и Россия переместилась на 30-е место. Сейчас в РФ насчитывается 209 осужденных на 100 тысяч населения.

В прошлом году аналитики «Гуманитарного портала» составили рейтинг стран мира по количеству осужденных. Россия оказалась на 35-м месте.

«Гуманитарный портал» — интернет‑издание Центра гуманитарных технологий. Проект ориентирован на распространение знаний в области социогуманитарных наук.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

По словам Сергеева, это позволило избавиться от «одиозных» учреждений с плохой инфраструктурой. Стереотип о разваливающихся бараках, по мнению криминолога, пора «похоронить на свалке истории». Сегодня можно встретить колонии, где даже прачечные оборудованы так добротно, что вызывают удивление.

«В голове у многих стереотип, что ФСИН — это разваливающиеся бараки. Его давно уже можно похоронить на свалке истории. Я видел учреждения, банно-прачечные которых напоминают современные недорогие спа. Настолько всё сделано по совести», — отмечает собеседник.

Осужденных обучают в колониях Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Проблемы тюремной системы

До полного преображения еще далеко. Эксперт назвал несколько ключевых уязвимостей ведомства: старые здания следственных изоляторов и их переполненность.

Если условия в колониях изменились в лучшую сторону, то СИЗО до сих пор остаются ахиллесовой пятой системы. Большинство таких зданий построили в XVIII–XIX веках, поэтому они не приспособлены для современных нужд. Единственный способ исправить ситуацию — строительство новых изоляторов, но это крайне дорого, говорит Сергеев.

«Поэтому ведомство вынуждено ютиться в тех помещениях, которые есть сейчас», — отметил криминолог.

СИЗО требуют ремонта Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Отдельный пласт вопросов касается внутренней иерархии осужденных. Речь идет о криминальной субкультуре. Долгие годы эти отношения строились на нормах движения АУЕ*, которое признано в России экстремистским и запрещено

Также эксперт считает проблемой, лежащей за пределами ФСИН, увеличение среднего срока лишения свободы.

«Я считаю, что это проблема, потому что большими сроками мы не добьемся ничего».

Избиение осужденных

Говоря о случаях рукоприкладства со стороны сотрудников, криминолог призывает не драматизировать ситуацию до масштабов государственной политики.

«Перегибы есть в любой системе. Любая пенитенциарная система закрыта, и во всём мире, в любой стране такое происходит регулярно. Но задача ведомства — минимизировать их», — подчеркнул Сергеев.

По его словам, случаи избиений, если они происходят, связаны не с приказами «сверху», а с конкретными личностями, работающими в отдельных учреждениях.

Сегодня случаи избиения заключенных происходят редко, говорит эксперт Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Где самый строгий режим

На вопрос, какие регионы славятся строгим соблюдением правил внутреннего распорядка, Сергеев выделил три: Владимирскую область, Красноярский край и Томскую область.

Есть колонии со строгим режимом Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Как сообщали наши коллеги из NGS24.RU, Красноярск — главный регион в России, куда отправляют воров в законе «на ломку». Именно сюда ссылали таких известных преступников, как боксер Вячеслав Дацик, Руслан Гегечкори и Максим Марценкевич (Тесак). Последний о пытках в Красноярске упомянул в своей предсмертной записке. Вот что говорится в ней.

«В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказывал вообще всё. В том числе про дачу и проститутку, которую потом того. Привезли Ромео, с ним уже была очная ставка. Показания на меня дал Маршаков, вот в Крас и привезли. Шансов доказать, что это не я, не было… Два тела возле моей дачи уже откопали. Отказаться от показаний я не смогу — меня вывезут за полдня во Владимир, и я их снова подтвержу! Если это сообщение или разговоры о нем в эфире перехватят, то возьмут всех и через час-два, так что очень аккуратно. П/ж, может, никому и не дадут из-за сроков давности, но по 20–25 лет получат все».

После этого в красноярском ГУФСИН ответили на обвинения родственников по поводу пыток, заявив, что Марцинкевич не обращался с заявлениями об обеспечении личной безопасности.

«Физическая сила и специальные средства к нему не применялись, с жалобами на телесные повреждения не обращался, в медицинской карте данных об этом нет. Информация об оказании на него психологического воздействия также не поступала», — говорится в ответе ведомства.

Один из самых известных пострадавших от пыток в красноярских ИК стал Зелимхан Медов, осужденный за терроризм. С 2016 по 2018 год он побывал в нескольких учреждениях красноярской системы исполнения наказаний. Всего отсидел 17 лет строгого режима. Ему было 23 года, когда его взяли по делу «о нападении на Ингушетию 21–22 июня 2004 года» и атаку на силовиков республики.

«Из всех учреждений на первых местах по пыткам — СИЗО-1, ЕПКТ в ИК-31. Туда отправляют самых злостных нарушителей и сразу же по приезде начинают истязать. Так, по крайней мере, было со мной. Я им только озвучил свою позицию, меня бросили на матрас головой вниз и начали душить. Многие следственные изоляторы — в Ачинске, в Канске. Более-менее где спокойно, это в Норильске», — рассказывал NGS24.RU Зелимхан Медов.

Один из осужденных рассказал про красноярские колонии Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Владимирская область известна своим Владимирским централом, который получил популярность в массовой культуре благодаря песне Михаила Круга, вышедшей в 1990‑е годы. Его узниками стали сын Иосифа Сталина Василий, российский революционер Михаил Фрунзе, советская певица Лидия Русланова и советская актриса Зоя Федорова.

Для политзаключенных тюрьма распахнула свои двери в 1864 году. В начале 1920-х годов прошлого века Владимирский централ преобразовали в политический изолятор. А с 1948 года он стал местом заключения для осужденных за шпионаж, диверсию, терроризм, антисоветскую деятельность. В 1950-е годы туда начали отправлять криминальных лидеров. Сейчас это учреждение для особо опасных преступников: членов ОПГ, убийц, киллеров, маньяков, насильников, рецидивистов с тремя-четырьмя судимостями. Некоторые приговорены к пожизненному заключению.

Список известных узников Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Самый знаменитый томский заключенный — Иосиф Сталин. Будущий «отец народов» провел в Томской губернии три года, с 1910-го по 1912-й. Формально это была ссылка в село Нарым, но путь лежал через Томскую пересыльную тюрьму. В список известных узников также попали партийный деятель Валериан Куйбышев и писатель Влас Дорошевич.

В первой Томской крепости существовала тюрьма-погреб, позже она приняла вид деревянного острога. Там содержались провинившиеся стрельцы, заложники из «инородной знати» и ссыльные, следовавшие через город.

В 1920-х годах в стране складывалась новая система пенитенциарных учреждений, и в Томске появились различные формы исправительных учреждений. Тогда массовым видом наказания стали лагеря принудительных работ. В них соблюдался КЗОТ (Кодекс законов о труде), заключенные направлялись на общественные работы по восстановлению городских предприятий. В 1950–1960-х тюрьма находилась в ведении органов КГБ. Через девять лет создали следственный изолятор. В 1990-х его здания реконструировали и построили два новых корпуса.