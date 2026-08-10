НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, дождь

ощущается как +15

5 м/c,

ю-з.

 749мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Массовый мор рыбы
Как купить идеальную квартиру
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Школьный квест для родителей
Обрушится гроза с градом
Закупка школьной формы
Военные учения
Жизнь в бараке
Криминал «Большими сроками мы не добьемся ничего»: криминолог, прошедший через 200 зон, — о тюремной системе и ее проблемах

«Большими сроками мы не добьемся ничего»: криминолог, прошедший через 200 зон, — о тюремной системе и ее проблемах

Разбираемся, как менялась российская тюрьма

641
Как устроена современная тюремная система | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUКак устроена современная тюремная система | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Как устроена современная тюремная система

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Представьте себе мир, в котором время измеряется не часами, а от подъема до отбоя, а деньги имеют значение только внутри маленького магазина за стеклом. Российская тюрьма — это архитектурный лабиринт, построенный на парадоксах. Голливудские блокбастеры вроде «Побега из Шоушенка» часто показывают эту жизнь через призму надежды и торжества человеческого духа, превращая тюремные стены в декорации для триумфа личности. Однако реальность куда сложнее и мрачнее любого сценария.

Именно на стыке этого ужаса, абсурда и человеческого духа рождается та самая «тюремная Россия», о которой так любят говорить, но которую так редко пытаются понять по-настоящему.

Наши коллеги из NGS55.RU разбирались, как устроена уголовно-исполнительная система страны, с какими проблемами она сталкивается и как их решить. Подробнее — в материале Анастасии Чесноковой.

Немного истории

Чтобы понять настоящее, стоит заглянуть в прошлое. Как рассказывает портал «Вокруг света», первое упоминание тюрем на Руси встречается в Судебнике Ивана Грозного 1550 года. Тогда они делились по сословному принципу: дворянин мог приехать с дворецким, и его камера порой напоминала гостиничный номер. Крестьянам же доставались «порубы» — холодные ямы.

Соборное уложение 1649 года ввело ссылку и предписывало пытки: ворам отсекали пальцы и ставили клеймо на лицо, поджигателей сжигали. Убийц заживо закапывали, а фальшивомонетчикам заливали в горло раскаленный металл.

В XIX веке появились первые реформы: в 1819 году создали Попечительское о тюрьмах общество, а в 1831 году принята тюремная инструкция. Несмотря на это, тюрьмы Российской империи оставались для заключенных «мертвыми домами».

Первое упоминание тюрем встречается в Судебнике Ивана Грозного | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU Первое упоминание тюрем встречается в Судебнике Ивана Грозного | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Первое упоминание тюрем встречается в Судебнике Ивана Грозного

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Революция 1917 года разрушила царскую пенитенциарную систему, а в 1934 году создали ГУЛАГ — главное управление лагерей. Это была уже не просто система наказания, а целая индустрия, основанная на массовом принудительном труде. В сталинскую эпоху лагеря стали инструментом политических репрессий, где условия были жестокими, а продолжительность жизни узников короткой.

После распада СССР в 1991 году начался современный этап, когда ГУЛАГ преобразовали в Главное управление исполнения наказаний, а затем в Федеральную службу исполнения наказаний.

Как устроена система сегодня

В наши дни система построена на принципе градации: чем тяжелее преступление, тем строже условия. Уголовно-исполнительный кодекс выделяет несколько видов исправительных учреждений.

Колонии-поселения — самая мягкая форма. Осужденные живут без охраны, но под надзором, могут носить гражданскую одежду, пользоваться деньгами без ограничений, получать посылки и иметь неограниченное число свиданий. С разрешения администрации можно даже выезжать за пределы колонии. Сюда попадают за преступления по неосторожности или небольшой тяжести.

Колонии общего режима — для мужчин и женщин, впервые осужденных за тяжкие преступления. Здесь есть строгие лимиты: разрешено шесть краткосрочных и четыре длительных свидания в год.

Колонии строгого режима — для мужчин, впервые осужденных за особо тяжкие преступления, а также при рецидиве. Лимиты жестче — от двух до четырех свиданий в год.

Колонии особого режима — для особо опасных рецидивистов, осужденных к пожизненному сроку, и тех, кому смертная казнь заменена лишением свободы. Здесь возможны камерное содержание, всего одна посылка в год и одно длительное свидание.

Тюрьмы — самый строгий формат. Таких в России всего семь. Осужденные содержатся в запираемых камерах, прогулки — покамерно полтора часа в день.

Управляет всем этим Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Она подчиняется Министерству юстиции и руководит сетью исправительных учреждений по всей стране.

Состав исправительных учреждений | Источник: Евгений Бикунова / Городские медиа Состав исправительных учреждений | Источник: Евгений Бикунова / Городские медиа

Состав исправительных учреждений

Источник:

Евгений Бикунова / Городские медиа

Конец эпохи бараков

Если оглянуться на четверть века назад, тюремная система страны выглядела как мрачный снимок из 1990-х: переполненные зоны, обветшалые корпуса и тотальная безысходность.

Криминолог и кандидат юридических наук, побывавший в двухстах тюрьмах по всему миру, Данил Сергеев отмечает: сейчас картина меняется кардинально. Сравнивать нынешнюю систему с той, что была 10–15 лет назад, всё равно, что сравнивать небо и землю.

«Изменения в лучшую сторону поразительные. Появляется достаточное количество рабочих мест, модернизируется производство, люди там действительно работают. Получают какую-то новую профессию с возможностью дальнейшего выхода на свободу с новыми умениями», — рассказал эксперт корреспонденту NGS55.RU.

В колониях осужденные могут работать | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU В колониях осужденные могут работать | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В колониях осужденные могут работать

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Роль сыграло и сокращение численности заключенных. Как рассказывал в марте на пленарном заседании Совета Федерации заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов, в 2001 году число граждан, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в России, составляло 1,06 миллиона человек. Наша страна тогда входила в первую десятку стран по численности «тюремного населения» на 100 тысяч человек. К 2013 году это число сократилось до 700 тысяч, и Россия переместилась на 30-е место. Сейчас в РФ насчитывается 209 осужденных на 100 тысяч населения.

В прошлом году аналитики «Гуманитарного портала» составили рейтинг стран мира по количеству осужденных. Россия оказалась на 35-м месте.

«Гуманитарный портал» — интернет‑издание Центра гуманитарных технологий. Проект ориентирован на распространение знаний в области социогуманитарных наук.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

По словам Сергеева, это позволило избавиться от «одиозных» учреждений с плохой инфраструктурой. Стереотип о разваливающихся бараках, по мнению криминолога, пора «похоронить на свалке истории». Сегодня можно встретить колонии, где даже прачечные оборудованы так добротно, что вызывают удивление.

«В голове у многих стереотип, что ФСИН — это разваливающиеся бараки. Его давно уже можно похоронить на свалке истории. Я видел учреждения, банно-прачечные которых напоминают современные недорогие спа. Настолько всё сделано по совести», — отмечает собеседник.

Осужденных обучают в колониях | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Осужденных обучают в колониях | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Осужденных обучают в колониях

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Проблемы тюремной системы

До полного преображения еще далеко. Эксперт назвал несколько ключевых уязвимостей ведомства: старые здания следственных изоляторов и их переполненность.

Если условия в колониях изменились в лучшую сторону, то СИЗО до сих пор остаются ахиллесовой пятой системы. Большинство таких зданий построили в XVIII–XIX веках, поэтому они не приспособлены для современных нужд. Единственный способ исправить ситуацию — строительство новых изоляторов, но это крайне дорого, говорит Сергеев.

«Поэтому ведомство вынуждено ютиться в тех помещениях, которые есть сейчас», — отметил криминолог.

СИЗО требуют ремонта | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUСИЗО требуют ремонта | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

СИЗО требуют ремонта

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Отдельный пласт вопросов касается внутренней иерархии осужденных. Речь идет о криминальной субкультуре. Долгие годы эти отношения строились на нормах движения АУЕ*, которое признано в России экстремистским и запрещено

Также эксперт считает проблемой, лежащей за пределами ФСИН, увеличение среднего срока лишения свободы.

«Я считаю, что это проблема, потому что большими сроками мы не добьемся ничего».

Избиение осужденных

Говоря о случаях рукоприкладства со стороны сотрудников, криминолог призывает не драматизировать ситуацию до масштабов государственной политики.

«Перегибы есть в любой системе. Любая пенитенциарная система закрыта, и во всём мире, в любой стране такое происходит регулярно. Но задача ведомства — минимизировать их», — подчеркнул Сергеев.

По его словам, случаи избиений, если они происходят, связаны не с приказами «сверху», а с конкретными личностями, работающими в отдельных учреждениях.

Сегодня случаи избиения заключенных происходят редко, говорит эксперт | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU Сегодня случаи избиения заключенных происходят редко, говорит эксперт | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сегодня случаи избиения заключенных происходят редко, говорит эксперт

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Где самый строгий режим

На вопрос, какие регионы славятся строгим соблюдением правил внутреннего распорядка, Сергеев выделил три: Владимирскую область, Красноярский край и Томскую область.

Есть колонии со строгим режимом | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Есть колонии со строгим режимом | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Есть колонии со строгим режимом

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Как сообщали наши коллеги из NGS24.RU, Красноярск — главный регион в России, куда отправляют воров в законе «на ломку». Именно сюда ссылали таких известных преступников, как боксер Вячеслав Дацик, Руслан Гегечкори и Максим Марценкевич (Тесак). Последний о пытках в Красноярске упомянул в своей предсмертной записке. Вот что говорится в ней.

«В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказывал вообще всё. В том числе про дачу и проститутку, которую потом того. Привезли Ромео, с ним уже была очная ставка. Показания на меня дал Маршаков, вот в Крас и привезли. Шансов доказать, что это не я, не было… Два тела возле моей дачи уже откопали. Отказаться от показаний я не смогу — меня вывезут за полдня во Владимир, и я их снова подтвержу! Если это сообщение или разговоры о нем в эфире перехватят, то возьмут всех и через час-два, так что очень аккуратно. П/ж, может, никому и не дадут из-за сроков давности, но по 20–25 лет получат все».

После этого в красноярском ГУФСИН ответили на обвинения родственников по поводу пыток, заявив, что Марцинкевич не обращался с заявлениями об обеспечении личной безопасности.

«Физическая сила и специальные средства к нему не применялись, с жалобами на телесные повреждения не обращался, в медицинской карте данных об этом нет. Информация об оказании на него психологического воздействия также не поступала», — говорится в ответе ведомства.

Один из самых известных пострадавших от пыток в красноярских ИК стал Зелимхан Медов, осужденный за терроризм. С 2016 по 2018 год он побывал в нескольких учреждениях красноярской системы исполнения наказаний. Всего отсидел 17 лет строгого режима. Ему было 23 года, когда его взяли по делу «о нападении на Ингушетию 21–22 июня 2004 года» и атаку на силовиков республики.

«Из всех учреждений на первых местах по пыткам — СИЗО-1, ЕПКТ в ИК-31. Туда отправляют самых злостных нарушителей и сразу же по приезде начинают истязать. Так, по крайней мере, было со мной. Я им только озвучил свою позицию, меня бросили на матрас головой вниз и начали душить. Многие следственные изоляторы — в Ачинске, в Канске. Более-менее где спокойно, это в Норильске», — рассказывал NGS24.RU Зелимхан Медов.

Один из осужденных рассказал про красноярские колонии | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUОдин из осужденных рассказал про красноярские колонии | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Один из осужденных рассказал про красноярские колонии

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Владимирская область известна своим Владимирским централом, который получил популярность в массовой культуре благодаря песне Михаила Круга, вышедшей в 1990‑е годы. Его узниками стали сын Иосифа Сталина Василий, российский революционер Михаил Фрунзе, советская певица Лидия Русланова и советская актриса Зоя Федорова.

Для политзаключенных тюрьма распахнула свои двери в 1864 году. В начале 1920-х годов прошлого века Владимирский централ преобразовали в политический изолятор. А с 1948 года он стал местом заключения для осужденных за шпионаж, диверсию, терроризм, антисоветскую деятельность. В 1950-е годы туда начали отправлять криминальных лидеров. Сейчас это учреждение для особо опасных преступников: членов ОПГ, убийц, киллеров, маньяков, насильников, рецидивистов с тремя-четырьмя судимостями. Некоторые приговорены к пожизненному заключению.

Список известных узников | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Список известных узников | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Список известных узников

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Самый знаменитый томский заключенный — Иосиф Сталин. Будущий «отец народов» провел в Томской губернии три года, с 1910-го по 1912-й. Формально это была ссылка в село Нарым, но путь лежал через Томскую пересыльную тюрьму. В список известных узников также попали партийный деятель Валериан Куйбышев и писатель Влас Дорошевич.

В первой Томской крепости существовала тюрьма-погреб, позже она приняла вид деревянного острога. Там содержались провинившиеся стрельцы, заложники из «инородной знати» и ссыльные, следовавшие через город.

В 1920-х годах в стране складывалась новая система пенитенциарных учреждений, и в Томске появились различные формы исправительных учреждений. Тогда массовым видом наказания стали лагеря принудительных работ. В них соблюдался КЗОТ (Кодекс законов о труде), заключенные направлялись на общественные работы по восстановлению городских предприятий. В 1950–1960-х тюрьма находилась в ведении органов КГБ. Через девять лет создали следственный изолятор. В 1990-х его здания реконструировали и построили два новых корпуса.

* АУЕ — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ЧесноковаАнастасия Чеснокова
Анастасия Чеснокова
Старший корреспондент NGS55.RU
Осужденный Тюрьма Колония УФСИН Система Заключенный
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
10 августа, 20:03
Анастасия, "поруб" упоминается в Повести Временных Лет под 1067, когда сыновья Ярослава Мудрого заключили в эту темницу своего родственника, князя Всеслава Полоцкого.
Гость
10 августа, 14:21
«Большими сроками мы не добьемся ничего» И какие будут предложения?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Рекомендуем