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Город Подробности Была вражеская атака: в Ярославской области отменили беспилотную опасность

Была вражеская атака: в Ярославской области отменили беспилотную опасность

Утром 28 июня жители региона слышали сирены

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В Ярославской области отменили беспилотную опасность | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области отменили беспилотную опасность | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Утром 28 июня в Ярославской области отменили объявленную ранее беспилотную опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в 8:04.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — говорится в посте в его социальных сетях.

Также снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение в сторону Москвы восстановлено.

В 6:06 утра 28 июня в Ярославле завыли сирены. Одновременно объявили режим беспилотной опасности и закрыли для полетов аэропорт в Туношне. Затем из-за налета беспилотников перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Жителей региона просили соблюдать спокойствие, покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях.

«Важно! На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — говорилось в посте губернатора.

Аэропорт в Туношне открыли для полетов, сообщили в Росавиации в 8:10 28 июня.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Беспилотная опасность Губернатор Михаил Евраев
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Комментарии
5
Гость
54 минуты
Ну и когда это кончится?
Гость
1 час
Тюр лю тютю... НПЗ словил обломки? Тра тата было слышно с пр.Фрунзе. В той стороне громыхало.
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Гость
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