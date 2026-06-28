Была вражеская атака: в Ярославской области отменили беспилотную опасность

В Ярославской области отменили беспилотную опасность Источник: Александр Куренной / 76.RU

Утром 28 июня в Ярославской области отменили объявленную ранее беспилотную опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в 8:04.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — говорится в посте в его социальных сетях.

Также снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение в сторону Москвы восстановлено.

В 6:06 утра 28 июня в Ярославле завыли сирены. Одновременно объявили режим беспилотной опасности и закрыли для полетов аэропорт в Туношне. Затем из-за налета беспилотников перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Жителей региона просили соблюдать спокойствие, покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях.

«Важно! На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — говорилось в посте губернатора.