Вместо угроз — забота: мошенница из Сети прикинулась подругой, чтобы развести журналистку на деньги

Знакомиться в Сети становится всё опаснее Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В России трудно найти человека, которому хотя бы раз в жизни не звонили или не писали мошенники. Обычно это что-то простое и уже легко распознаваемо, вроде фразы про родственника, который попал в беду, но у аферистов есть и другие, более изощренные скрипты. Один из таких испытала на себе корреспондент NGS22.RU Ирина Господаренко. Далее — от первого лица.

Аферисты появились в моей жизни не в первый раз. Ранее меня уже пытались обмануть лжеправоохранители и псевдоработники банков. Всех их объединяло одно — желая поймать на крючок, они старались вести себя очень агрессивно, запугивали, повышали голос, требовали быстро принять решение. И в этом плане последний случай очень выделялся .

Всё началось с онлайн-знакомства . Надо сказать, что такой метод общения для меня абсолютно нормален. Со многими людьми, которые позже стали моими близкими друзьями на долгие годы, я так и познакомилась. Поэтому и в этот раз, когда мне написала девушка по имени Лера, заявив, что заметила меня в одном из тематических пабликов, я ничего не заподозрила.

Общение быстро закрутилось, даже слишком. Это был не тот вариант, когда из собеседника приходится плоскогубцами вытаскивать слова. Переписка сразу пошла очень интенсивно, обсуждали фильмы, книги, работу, хобби и какие-то мелочи, когда идет процесс узнавания человека.

Однако, как вскоре оказалось, если вами слишком сильно интересуются — это может быть тревожный знак. Но это стало ясно только потом. В один из дней Лера как бы случайно мимоходом обронила, что ищет подарок для друга. Проблема заключалась в том, что у этого молодого человека уже было всё, чего бы ему хотелось, поэтому она решила остановиться на акциях, поинтересовавшись, не могу ли я ей что-нибудь посоветовать на эту тему.

Я ответила отказом, и общение продолжилось дальше. Конечно, это меня немного насторожило, но, не желая быть излишне подозрительной, я решила узнать, что же будет дальше. Какое-то время Лера действительно больше не упоминала эту тему, однако потом опять же якобы случайно обронила, что у нее есть пассивный доход, благодаря которому она зарабатывает по несколько тысяч евро.

Это уже было огромным красным флагом, в голове начало появляться всё больше сомнений, а подозрительность торжествовала, потому что в этот раз оказалась совсем не излишней. Но тут мне стало интересно, что же она провернет в следующий раз. Я предупредила собеседницу, что эта тема мне максимально неинтересна, однако ее это не остановило.

Через какое-то время она написала мне, что хочет поделиться со мной одним «секретом» , суть которого как раз и заключалась в выигрыше 5 тысяч евро на бирже. При этом она несколько раз подчеркнула, что сама для этого ничего не делает, поскольку в теме не разбирается. Консультирует и направляет ее знакомый брокер. А она сама, поскольку живет не в России, только выводит и обналичивает деньги.

После этого якобы из искренних дружеских чувств Лера предложила поделиться контактами своей знакомой — очень умного специалиста, чтобы я тоже поработала с ней и несказанно обогатилась.

«Мне кажется, это будет для тебя отличным способом и развиваться, и зарабатывать. Я готова поделиться с тобой, поскольку мы с тобой общаемся, кому-то незнакомому я бы не доверилась», — именно таким было одно из последних сообщений Леры, после которых она и отправилась в блок.

Это был определенно интересный опыт, и как Лера и хотела, он многому меня научил. Например, тому, что мошенники теперь активно набиваются в друзья, чтобы уже на доверии и заботе продавить человека распрощаться со своими финансами.

В итоге прописная истина а-ля «бесплатный сыр только в мышеловке», а также правило, выработанное личным опытом: «Если человек заговорил с тобой об инвестициях, беги от него», как оказалось, работают в абсолютно всех случаях.

Хотя опять же, возможно, если бы моя новая знакомая оказалась более убедительной, а я более доверчивой, всё сложилось бы абсолютно по-другому. Эта история еще раз показала, что в общении с незнакомцами нужно проявлять осторожность и доверять интуиции, даже когда кажется, что излишне подозреваешь.

Как защититься от мошенников

Ранее в МВД назвали частые ошибки, из-за которых люди становятся жертвами аферистов. В их числе:

доверие незнакомцам с «выгодными» предложениями (бесплатный ремонт, предложение инвестировать с гарантированной прибылью, помощь в оформлении документов за предоплату);

переход по подозрительным ссылкам (в фишинговых письмах и сообщениях есть ссылки на поддельные сайты банков или маркетплейсов);

публикация личных данных в соцсетях (информация о работе, семье, путешествиях помогает аферистам подделывать голоса близких, использовать данные для фишинга или планировать кражи).

Полицейские не советуют и слишком откровенничать с новыми знакомыми: мошенники могут использовать личные данные в собственных целях. Лучше убрать из открытых данных номер телефона и адрес проживания. Особенно это касается детей.