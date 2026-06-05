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ПМЭФ-2026, день третий: Сбер завтрак. И «жывопырки» как основа экономики

Рассказываем о самом интересном в режиме онлайн

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5 июня в «Экспофоруме» — главное событие: пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, лидеров Узбекистана и Танзании, зампреда Госсовета КНР и министра энергетики Саудовской Аравии.

Старт запланирован на 15:00, но все еще может измениться. Но неизменно с вами будет «Фонтанка» — с самого утра и до последней строчки подписанного соглашения.

Накануне, 4 июня, мы следили за макроэкономической панелью без Набиуллиной, смотрели на китайских роботов и пытались удержать в кадре двух андроидов — один во фраке, другой в балетной пачке. Результат наблюдений смотрите тут. Спасибо, что не усомнились в нашем психическом здоровье.

А 3 июня все только начиналось, но посмотреть и почитать уже было что.

Сегодня — кульминация. Не переключайтесь.

Ксения Собчак на завтраке Сбера спросила Германа Грефа, читал ли он книгу Александра Карпа «Технологическая республика»:

«Тот черный дым, который был над ПМЭФ в первый день, — это прямое следствие ИИ и того, как он внедряется странами, которые к нам враждебны?»

Греф отвечать напрямую не стал. Вместо этого пустился в рассуждения об уровне развития ИИ в России: от США отстаём, от Китая — некритично.

Но ближе к концу всё же выдал:

— Конечно же, я читал.

Так что книгу он знает. А вот про дым — не уточнил.

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Глас народа из фойе «Экспофорума»

Люди смотрят трансляцию завтрака Сбера на большом экране. И тихо так, с надеждой:

— Хороший экран. Вот бы здесь Путина транслировали.

Мечты, конечно, дело прекрасное. Но не расслабляемся и не растекаемся в них. Пленарка начнётся не раньше 15 часов. До этого надо быть в тонусе.

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Силуанов сел в Ладу и поехал…

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«Русский Старлинк уже создаётся»: ИКС Холдинг — о спутниках, тестах и 2027 годе

Алексей Шелобков, гендиректор ИКС Холдинга:

— Русский Старлинк уже создаётся. В ближайшие недели мы выходим на тест, а с 2027 года он заработает.

Почему это важно

речь идет о российской низкоорбитальной спутниковой системе связи. Полный аналог Starlink Илона Маска, но полностью наша. И по щелчку пальцев ее не отключат.

Проект разрабатывает «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг), писали «Ведомости». Уже проведены тестовые запуски «Рассвет-1» и «Рассвет-2». Коммерческая эксплуатация действительно запланирована на 2027 год. Для полноценной работы нужно около 100 спутников, отмечают эксперты, с серийным производством пока есть вопросы.

Так что это не футурология.

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На завтраке Сбера поспорили о переохлаждении экономики

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал о связи жесткой денежно-кредитной политики с безработицей.

— Что можно считать переохлаждением экономики или избыточно жесткой ДКП (денежно-кредитной политикой. — Прим. ред.)? Это если экономическая активность в целом по стране падает ниже своего потенциального уровня. А как мы это увидим? Что в экономике появляются незадействованные рабочие руки, — сказал он.

Однако в России сейчас безработица находится на историческом минимуме — 2,1%, а значит, и говорить о переохлаждении нельзя.

Основатель холдинга AЕОН Роман Троценко напомнил о «Шоке Волкера» — периоде резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в 1979–1982 годах при председателе ФРС Поле Волкере.

— Он долгое время держал реальную ставку на уровне 10%. Да, вернули инфляцию с 16 до 4%, но это привело к пятилетней рецессии, — пояснил он.

— В конечно счете мы будем кроме «Шока Волкера» будем читать о «Капкане Заботкина», — резюмировал он.

Завтрак удался. Спор — на сладкое.

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ПМЭФ — это не только экономика, но и сила духа

Третий день форума. В дамской комнате у зеркала — три девушки. Стоят, скинули туфли, показывают друг другу стопы.

— Да у меня уже всё перемотано, — вздыхает одна.

И правда: ноги обклеены пластырем по периметру, кое-где — до крови.

Девушки, вы героини. Держитесь. Остался последний рывок.

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На петербургский стенд пришел министр промышленности Антон Алиханов. Он и губернатор Александр Беглов засвидетельствовали соглашение города и «Фармсинтез-Норд» об инвестпроекте по производству биотехнологических препаратов.

ПМЭФ-2026, день третий: Сбер завтрак. И «жывопырки» как основа экономики | 76.ruПМЭФ-2026, день третий: Сбер завтрак. И «жывопырки» как основа экономики | 76.ru
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А кому сейчас легко?

Вставай, Гравитон, люди смотрят…Вставай, Гравитон, люди смотрят…

Вставай, Гравитон, люди смотрят…

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Разминаем мозг вместе с ВЭБ РФ. На площадке форума еще и призы самым одаренным обещают. А мы так, для общего развития.

+2
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Силуанов:

«Нельзя говорить о том, что сейчас мы снизим ставки и сократим дефицит, и все будет хорошо — нет, не будет».

А мы-то думали…

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Надо только подождать

У ФМБА весьма странное видео на стенде: парень без руки идет на нас, у него вырастает из руки протез — теперь он может пить воду. Понятно, что это упрощенно — он теперь может многое, и это, несомненно, большой прорыв. Но потом он почему-то ждет 20 лет, в 2050 году у него появляется совсем-совсем крутой протез. И он идёт играть в баскетбол и к женщине. Наконец любовь и хеппи-энд.

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Валдайские роботы поступают в СПбГУ

Петербург начал день на ПМЭФ подписанием соглашения о том, что компания «Валдай Роботы» станет первым резидентом в ИНТЦ «Невская дельта». Это тот самый исследовательский центр СПбГУ за 35 млрд, который должен появиться в Пушкинском районе и до которого однажды дойдет трамвай «Славянка».

Пока центра нет, он только формируется. Но если ничего не делать, сам по себе СкайНет и не появится.

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Завтрак Сбера на форуме слушают очень внимательно всегда:

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Зампред ЦБ Алексей Заботкин на завтраке Сбера похвалил желание предпринимателей думать не о номинальной ключевой ставке, а о реальной (номинальная минус инфляция). Именно этот показатель, по его словам, влияет на поведение граждан и бизнеса. Но просчитались предприниматели в одном: чтобы получить реальную ставку, надо вычитать из номинальной (сейчас — 14,5%) не текущие темпы роста цен (4–5%), а ожидаемые (у населения — 12,9%).

В качестве эксперимента Заботкин попросил поднять руку тех, кто считает, что инфляция в следующем году будет ниже 5%. Рук было либо очень мало, либо не было совсем.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
В этот раз как то всё уныло. Может из за того что не поехала Эльвира Набиуллина. Может из за того что радоваться не чему. Скорее плакать надо.
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