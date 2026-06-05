ПМЭФ-2026, день третий: Сбер завтрак. И «жывопырки» как основа экономики

5 июня в «Экспофоруме» — главное событие: пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, лидеров Узбекистана и Танзании, зампреда Госсовета КНР и министра энергетики Саудовской Аравии.

Старт запланирован на 15:00, но все еще может измениться. Но неизменно с вами будет «Фонтанка» — с самого утра и до последней строчки подписанного соглашения.

Накануне, 4 июня, мы следили за макроэкономической панелью без Набиуллиной, смотрели на китайских роботов и пытались удержать в кадре двух андроидов — один во фраке, другой в балетной пачке. Результат наблюдений смотрите тут. Спасибо, что не усомнились в нашем психическом здоровье.

А 3 июня все только начиналось, но посмотреть и почитать уже было что.

Сегодня — кульминация. Не переключайтесь.

