ПМЭФ-2026, день третий: Сбер завтрак. И «жывопырки» как основа экономики

5 июня в «Экспофоруме» — главное событие: пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, лидеров Узбекистана и Танзании, зампреда Госсовета КНР и министра энергетики Саудовской Аравии.
Старт запланирован на 15:00, но все еще может измениться. Но неизменно с вами будет «Фонтанка» — с самого утра и до последней строчки подписанного соглашения.
Накануне, 4 июня, мы следили за макроэкономической панелью без Набиуллиной, смотрели на китайских роботов и пытались удержать в кадре двух андроидов — один во фраке, другой в балетной пачке. Результат наблюдений смотрите тут. Спасибо, что не усомнились в нашем психическом здоровье.
А 3 июня все только начиналось, но посмотреть и почитать уже было что.
Сегодня — кульминация. Не переключайтесь.
Ксения Собчак на завтраке Сбера спросила Германа Грефа, читал ли он книгу Александра Карпа «Технологическая республика»:
«Тот черный дым, который был над ПМЭФ в первый день, — это прямое следствие ИИ и того, как он внедряется странами, которые к нам враждебны?»
Греф отвечать напрямую не стал. Вместо этого пустился в рассуждения об уровне развития ИИ в России: от США отстаём, от Китая — некритично.
Но ближе к концу всё же выдал:
— Конечно же, я читал.
Так что книгу он знает. А вот про дым — не уточнил.
Глас народа из фойе «Экспофорума»
Люди смотрят трансляцию завтрака Сбера на большом экране. И тихо так, с надеждой:
— Хороший экран. Вот бы здесь Путина транслировали.
Мечты, конечно, дело прекрасное. Но не расслабляемся и не растекаемся в них. Пленарка начнётся не раньше 15 часов. До этого надо быть в тонусе.
Силуанов сел в Ладу и поехал…
«Русский Старлинк уже создаётся»: ИКС Холдинг — о спутниках, тестах и 2027 годе
Алексей Шелобков, гендиректор ИКС Холдинга:
— Русский Старлинк уже создаётся. В ближайшие недели мы выходим на тест, а с 2027 года он заработает.
Почему это важно
речь идет о российской низкоорбитальной спутниковой системе связи. Полный аналог Starlink Илона Маска, но полностью наша. И по щелчку пальцев ее не отключат.
Проект разрабатывает «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг), писали «Ведомости». Уже проведены тестовые запуски «Рассвет-1» и «Рассвет-2». Коммерческая эксплуатация действительно запланирована на 2027 год. Для полноценной работы нужно около 100 спутников, отмечают эксперты, с серийным производством пока есть вопросы.
Так что это не футурология.
На завтраке Сбера поспорили о переохлаждении экономики
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал о связи жесткой денежно-кредитной политики с безработицей.
— Что можно считать переохлаждением экономики или избыточно жесткой ДКП (денежно-кредитной политикой. — Прим. ред.)? Это если экономическая активность в целом по стране падает ниже своего потенциального уровня. А как мы это увидим? Что в экономике появляются незадействованные рабочие руки, — сказал он.
Однако в России сейчас безработица находится на историческом минимуме — 2,1%, а значит, и говорить о переохлаждении нельзя.
Основатель холдинга AЕОН Роман Троценко напомнил о «Шоке Волкера» — периоде резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в 1979–1982 годах при председателе ФРС Поле Волкере.
— Он долгое время держал реальную ставку на уровне 10%. Да, вернули инфляцию с 16 до 4%, но это привело к пятилетней рецессии, — пояснил он.
— В конечно счете мы будем кроме «Шока Волкера» будем читать о «Капкане Заботкина», — резюмировал он.
Завтрак удался. Спор — на сладкое.
ПМЭФ — это не только экономика, но и сила духа
Третий день форума. В дамской комнате у зеркала — три девушки. Стоят, скинули туфли, показывают друг другу стопы.
— Да у меня уже всё перемотано, — вздыхает одна.
И правда: ноги обклеены пластырем по периметру, кое-где — до крови.
Девушки, вы героини. Держитесь. Остался последний рывок.
На петербургский стенд пришел министр промышленности Антон Алиханов. Он и губернатор Александр Беглов засвидетельствовали соглашение города и «Фармсинтез-Норд» об инвестпроекте по производству биотехнологических препаратов.
А кому сейчас легко?
Разминаем мозг вместе с ВЭБ РФ. На площадке форума еще и призы самым одаренным обещают. А мы так, для общего развития.
Силуанов:
«Нельзя говорить о том, что сейчас мы снизим ставки и сократим дефицит, и все будет хорошо — нет, не будет».
А мы-то думали…
Надо только подождать
У ФМБА весьма странное видео на стенде: парень без руки идет на нас, у него вырастает из руки протез — теперь он может пить воду. Понятно, что это упрощенно — он теперь может многое, и это, несомненно, большой прорыв. Но потом он почему-то ждет 20 лет, в 2050 году у него появляется совсем-совсем крутой протез. И он идёт играть в баскетбол и к женщине. Наконец любовь и хеппи-энд.
Валдайские роботы поступают в СПбГУ
Петербург начал день на ПМЭФ подписанием соглашения о том, что компания «Валдай Роботы» станет первым резидентом в ИНТЦ «Невская дельта». Это тот самый исследовательский центр СПбГУ за 35 млрд, который должен появиться в Пушкинском районе и до которого однажды дойдет трамвай «Славянка».
Пока центра нет, он только формируется. Но если ничего не делать, сам по себе СкайНет и не появится.
Завтрак Сбера на форуме слушают очень внимательно всегда:
Зампред ЦБ Алексей Заботкин на завтраке Сбера похвалил желание предпринимателей думать не о номинальной ключевой ставке, а о реальной (номинальная минус инфляция). Именно этот показатель, по его словам, влияет на поведение граждан и бизнеса. Но просчитались предприниматели в одном: чтобы получить реальную ставку, надо вычитать из номинальной (сейчас — 14,5%) не текущие темпы роста цен (4–5%), а ожидаемые (у населения — 12,9%).
В качестве эксперимента Заботкин попросил поднять руку тех, кто считает, что инфляция в следующем году будет ниже 5%. Рук было либо очень мало, либо не было совсем.