Ожидание/реальность: как сейчас выглядит парк в Ярославле, где возбудили дело из-за благоустройства

Парк Судостроителей в Ярославле начали благоустраивать в 2024 году. Сегодня 3 июня 2026 года — какой результат?
Мы прогулялись по зеленой зоне у пруда во Фрунзенском районе и оценили, в каких условиях ярославцам предлагают наслаждаться отдыхом. Спойлер: опасных.
С чего всё началось
Ремонт в зеленой зоне у пруда во Фрунзенском районе оброс скандалами. В апреле 2025 года прокуратора внесла представление мэру Артему Молчанову после срывов сроков благоустройства городских парков. В июле 2025 года возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка Судостроителей. По данным прокуратуры Ярославской области, речь шла об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей.
В 2024 году контракт заключали на 92,545 млн рублей. Правда, расторгли через месяц. Сейчас власти Ярославля планируют завершить работы в парке, выделили на это 29,3 млн рублей.
Закончить многострадальный ремонт по новому контракту должны за 152 дня. Вот только нюанс — желающих не нашлось.
— В целях дальнейшего благоустройства парка Судостроителей МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля в 2026 году проведена конкурсная процедура, в ходе которой не поступило ни одной заявки. В целях заключения муниципального контракта с единственным поставщиком МБУ «Горзеленхозстрой» ведет переговоры с потенциальным подрядчиком, — ответил 76.RU заммэра Ярославля по вопросам ЖКХ Николай Степанов.
Иными словами, пока неизвестно, кто и когда всё-таки приведет парк в порядок.
Согласно документации, работы должны быть выполнены в течение 152 дней. За это время подрядчику предстоит провести земляные работы, обустроить пешеходные и беговые дорожки, выполнить берегоукрепление, установить деревянный настил и навесы, выровнять грунт, а также провести озеленение территории.
Дорожки в никуда
Похоже, одна из особенностей незавершенного ремонта — дорожки. То набережная без понятного входа и выхода, то мощенные плиткой тротуары не доводят до цели.