Ожидание/реальность: как сейчас выглядит парк в Ярославле, где возбудили дело из-за благоустройства

Парк стал символом «вечному» ремонту и проблем с подрядчиками Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парк Судостроителей в Ярославле начали благоустраивать в 2024 году. Сегодня 3 июня 2026 года — какой результат?

Мы прогулялись по зеленой зоне у пруда во Фрунзенском районе и оценили, в каких условиях ярославцам предлагают наслаждаться отдыхом. Спойлер: опасных.

Выцветший информационный плакат о благоустройстве у входа в парк выглядит как насмешка Источник: Александр Куренной / 76.RU

С чего всё началось

Ремонт в зеленой зоне у пруда во Фрунзенском районе оброс скандалами. В апреле 2025 года прокуратора внесла представление мэру Артему Молчанову после срывов сроков благоустройства городских парков. В июле 2025 года возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка Судостроителей. По данным прокуратуры Ярославской области, речь шла об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей.

В 2024 году контракт заключали на 92,545 млн рублей. Правда, расторгли через месяц. Сейчас власти Ярославля планируют завершить работы в парке, выделили на это 29,3 млн рублей.

Парк оборудовали системой освещения и камерами видеонаблюдения Источник: Александр Куренной / 76.RU

Набережная у пруда — одна из задумок благоустройства. Но что-то здесь не так Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди идут сюда пообщаться природой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Однако вход для мам с детскими колясками буквально закрыт. Попробуй заберись на эту набережную Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие вопросы выглядывают из-под земли Источник: Александр Куренной / 76.RU

Закончить многострадальный ремонт по новому контракту должны за 152 дня. Вот только нюанс — желающих не нашлось.

— В целях дальнейшего благоустройства парка Судостроителей МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля в 2026 году проведена конкурсная процедура, в ходе которой не поступило ни одной заявки. В целях заключения муниципального контракта с единственным поставщиком МБУ «Горзеленхозстрой» ведет переговоры с потенциальным подрядчиком, — ответил 76.RU заммэра Ярославля по вопросам ЖКХ Николай Степанов.

Иными словами, пока неизвестно, кто и когда всё-таки приведет парк в порядок.

Согласно документации, работы должны быть выполнены в течение 152 дней. За это время подрядчику предстоит провести земляные работы, обустроить пешеходные и беговые дорожки, выполнить берегоукрепление, установить деревянный настил и навесы, выровнять грунт, а также провести озеленение территории.

«Когда ремонт закончите?» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дорожки в никуда

Похоже, одна из особенностей незавершенного ремонта — дорожки. То набережная без понятного входа и выхода, то мощенные плиткой тротуары не доводят до цели.

Во многих местах не обустроены переходы между дорожками Источник: Александр Куренной / 76.RU

На аллее вдоль пруда установлены качели и скамейки, которые выглядят старыми Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные жители пользуются ими для отдыха Источник: Александр Куренной / 76.RU

Главная аллея парка кажется благоустроенной, если не приглядываться Источник: Александр Куренной / 76.RU

Место под центральную клумбу тоже предусмотрено Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но куда привела нас эта аллея — вопрос Источник: Александр Куренной / 76.RU

А вот еще дизайнерские решения от прошлого подрядчика Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жители составили памятник благоустройству из плитки Источник: Александр Куренной / 76.RU

На месте старых лавочек остался металлический каркас Источник: Александр Куренной / 76.RU

Контейнер в дальней части парка Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но парк есть, и гулять хочется Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что с детской площадкой

В качестве покрытия детской площадки — остатки гравия и мусор Источник: Александр Куренной / 76.RU

По всей площадке заметны прямоугольные вырезы в покрытии Источник: Александр Куренной / 76.RU

Часть оборудования сломана и опасна для использования Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сооружение посреди детской зоны. Как думаете, что это? Источник: Александр Куренной / 76.RU

На детской площадке — небезопасные основания конструкций Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дети играют и качаются на качелях Источник: Александр Куренной / 76.RU

А как хорошо бы отдыхать в обустроенном парке на скамейке между берез Источник: Александр Куренной / 76.RU

И поиграть в настольный теннис Источник: Александр Куренной / 76.RU

Любоваться прудом и кормить уточек Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пожелаем парку Судостроителей скорейшего восстановления! Источник: Александр Куренной / 76.RU