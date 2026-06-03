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Ожидание/реальность: как сейчас выглядит парк в Ярославле, где возбудили дело из-за благоустройства

Смотрим, чем завершился скандал

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Содержание
Парк стал символом «вечному» ремонту и проблем с подрядчиками | Источник: Александр Куренной / 76.RU Парк стал символом «вечному» ремонту и проблем с подрядчиками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парк стал символом «вечному» ремонту и проблем с подрядчиками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Парк Судостроителей в Ярославле начали благоустраивать в 2024 году. Сегодня 3 июня 2026 года — какой результат?

Мы прогулялись по зеленой зоне у пруда во Фрунзенском районе и оценили, в каких условиях ярославцам предлагают наслаждаться отдыхом. Спойлер: опасных.

Выцветший информационный плакат о благоустройстве у входа в парк выглядит как насмешка | Источник: Александр Куренной / 76.RUВыцветший информационный плакат о благоустройстве у входа в парк выглядит как насмешка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Выцветший информационный плакат о благоустройстве у входа в парк выглядит как насмешка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С чего всё началось

Ремонт в зеленой зоне у пруда во Фрунзенском районе оброс скандалами. В апреле 2025 года прокуратора внесла представление мэру Артему Молчанову после срывов сроков благоустройства городских парков. В июле 2025 года возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка Судостроителей. По данным прокуратуры Ярославской области, речь шла об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей.

В 2024 году контракт заключали на 92,545 млн рублей. Правда, расторгли через месяц. Сейчас власти Ярославля планируют завершить работы в парке, выделили на это 29,3 млн рублей.

Парк оборудовали системой освещения и камерами видеонаблюдения | Источник: Александр Куренной / 76.RUПарк оборудовали системой освещения и камерами видеонаблюдения | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парк оборудовали системой освещения и камерами видеонаблюдения

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Набережная у пруда&nbsp;— одна из задумок благоустройства. Но что-то здесь не так | Источник: Александр Куренной / 76.RUНабережная у пруда&nbsp;— одна из задумок благоустройства. Но что-то здесь не так | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Набережная у пруда — одна из задумок благоустройства. Но что-то здесь не так

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Люди идут сюда пообщаться природой | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюди идут сюда пообщаться природой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди идут сюда пообщаться природой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Однако вход для мам с детскими колясками буквально закрыт. Попробуй заберись на эту набережную | Источник: Александр Куренной / 76.RUОднако вход для мам с детскими колясками буквально закрыт. Попробуй заберись на эту набережную | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Однако вход для мам с детскими колясками буквально закрыт. Попробуй заберись на эту набережную

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рабочие вопросы выглядывают из-под земли | Источник: Александр Куренной / 76.RUРабочие вопросы выглядывают из-под земли | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие вопросы выглядывают из-под земли

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Закончить многострадальный ремонт по новому контракту должны за 152 дня. Вот только нюанс — желающих не нашлось.

— В целях дальнейшего благоустройства парка Судостроителей МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля в 2026 году проведена конкурсная процедура, в ходе которой не поступило ни одной заявки. В целях заключения муниципального контракта с единственным поставщиком МБУ «Горзеленхозстрой» ведет переговоры с потенциальным подрядчиком, — ответил 76.RU заммэра Ярославля по вопросам ЖКХ Николай Степанов.

Иными словами, пока неизвестно, кто и когда всё-таки приведет парк в порядок.

Согласно документации, работы должны быть выполнены в течение 152 дней. За это время подрядчику предстоит провести земляные работы, обустроить пешеходные и беговые дорожки, выполнить берегоукрепление, установить деревянный настил и навесы, выровнять грунт, а также провести озеленение территории.

«Когда ремонт закончите?» | Источник: Александр Куренной / 76.RU«Когда ремонт закончите?» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Когда ремонт закончите?»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дорожки в никуда

Похоже, одна из особенностей незавершенного ремонта — дорожки. То набережная без понятного входа и выхода, то мощенные плиткой тротуары не доводят до цели.

Во многих местах не обустроены переходы между дорожками | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо многих местах не обустроены переходы между дорожками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во многих местах не обустроены переходы между дорожками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На аллее вдоль пруда установлены качели и скамейки, которые выглядят старыми | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа аллее вдоль пруда установлены качели и скамейки, которые выглядят старыми | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На аллее вдоль пруда установлены качели и скамейки, которые выглядят старыми

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местные жители пользуются ими для отдыха | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестные жители пользуются ими для отдыха | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные жители пользуются ими для отдыха

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Главная аллея парка кажется благоустроенной, если не приглядываться | Источник: Александр Куренной / 76.RUГлавная аллея парка кажется благоустроенной, если не приглядываться | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Главная аллея парка кажется благоустроенной, если не приглядываться

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Место под центральную клумбу тоже предусмотрено | Источник: Александр Куренной / 76.RUМесто под центральную клумбу тоже предусмотрено | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Место под центральную клумбу тоже предусмотрено

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Но куда привела нас эта аллея&nbsp;— вопрос | Источник: Александр Куренной / 76.RUНо куда привела нас эта аллея&nbsp;— вопрос | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но куда привела нас эта аллея — вопрос

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А вот еще дизайнерские решения от прошлого подрядчика | Источник: Александр Куренной / 76.RUА вот еще дизайнерские решения от прошлого подрядчика | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А вот еще дизайнерские решения от прошлого подрядчика

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жители составили памятник благоустройству из плитки | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖители составили памятник благоустройству из плитки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жители составили памятник благоустройству из плитки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На месте старых лавочек остался металлический каркас | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа месте старых лавочек остался металлический каркас | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На месте старых лавочек остался металлический каркас

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Контейнер в дальней части парка | Источник: Александр Куренной / 76.RUКонтейнер в дальней части парка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Контейнер в дальней части парка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Но парк есть, и гулять хочется | Источник: Александр Куренной / 76.RUНо парк есть, и гулять хочется | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но парк есть, и гулять хочется

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Что с детской площадкой

В качестве покрытия детской площадки&nbsp;— остатки гравия и мусор | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ качестве покрытия детской площадки&nbsp;— остатки гравия и мусор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В качестве покрытия детской площадки — остатки гравия и мусор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По всей площадке заметны прямоугольные вырезы в покрытии | Источник: Александр Куренной / 76.RUПо всей площадке заметны прямоугольные вырезы в покрытии | Источник: Александр Куренной / 76.RU

По всей площадке заметны прямоугольные вырезы в покрытии

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Часть оборудования сломана и опасна для использования | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧасть оборудования сломана и опасна для использования | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Часть оборудования сломана и опасна для использования

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сооружение посреди детской зоны. Как думаете, что это? | Источник: Александр Куренной / 76.RUСооружение посреди детской зоны. Как думаете, что это? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сооружение посреди детской зоны. Как думаете, что это?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На детской площадке&nbsp;— небезопасные основания конструкций | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа детской площадке&nbsp;— небезопасные основания конструкций | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На детской площадке — небезопасные основания конструкций

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дети играют и качаются на качелях | Источник: Александр Куренной / 76.RUДети играют и качаются на качелях | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дети играют и качаются на качелях

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А как хорошо бы отдыхать в обустроенном парке на скамейке между берез | Источник: Александр Куренной / 76.RUА как хорошо бы отдыхать в обустроенном парке на скамейке между берез | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А как хорошо бы отдыхать в обустроенном парке на скамейке между берез

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И поиграть в настольный теннис | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ поиграть в настольный теннис | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И поиграть в настольный теннис

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Любоваться прудом и кормить уточек | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюбоваться прудом и кормить уточек | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Любоваться прудом и кормить уточек

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пожелаем парку Судостроителей скорейшего восстановления! | Источник: Александр Куренной / 76.RUПожелаем парку Судостроителей скорейшего восстановления! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пожелаем парку Судостроителей скорейшего восстановления!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Какой ваш любимый парк в Ярославле?

Судостроителей
30-летия Победы
Парк 1000-летия
Парк на Стрелке
Павловская роща
Петропавловский парк
Парк Мира
Расскажу в комментариях

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Комментарии
17
Гость
17 минут
Это как раз вопрос о недобросовестных подрядчиках, зачем вообще выходить на сделку, если ты не собираешься ничего делать и доделывать, просто бессовестные, надо ужесточать законодательство в этом вопросе, а что касается парка, желаю городу, найти скорее добросовестную фирму, которая сделает всё качественно и в срок
Гость
20 минут
Да там дел-то осталось доделать вообще совсем ничего. Тут немного, там немного. И все будет гуд)👍🏻
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Гость
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